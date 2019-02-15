САП и НАБУ не намерены открывать производство против Тимошенко - источник

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) не намерены открывать уголовное производство против кандидата в Президенты - председателя политической партии "Всеукраинское объединение "Батьківщина" и фракции в Верховной Раде Юлии Тимошенко.

Об этом Українським Новинам сказал источник в антикоррупционных органах.

"По Тимошенко не будем регистрировать производство... Нас втягивают в политику. Ранее уже были подобные заявления от Центра противодействия коррупции и было отказано в открытии производства", - сказал источник.

Он отметил, что САП уже передала НАБУ полученное от Генпрокуратуры заявление о возможном совершении Тимошенко правонарушений, уголовное производство не зарегистрировано.

Как сообщали Українськi Новини, генеральный прокурор Юрий Луценко обратился в САП с просьбой рассмотреть вопрос открытия уголовного дела против Тимошенко.

До этого сам Луценко получил заявление о совершении Тимошенко уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 368-2 (незаконное обогащение), ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса.

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