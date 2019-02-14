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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Дело на миллион долларов: Когда Тимошенко назовет Шабунина «порохоботом»

23:28 13.02.2019 |

Политика

 Юрій Васильченко / Depo.ua

ЦПК требует от Генпрокурора возбудить уголовное производство по факту возможного незаконного обогащения Юлии Тимошенко. "Откуда деньги?" - это раздражающая тема для кандидата в президенты.

В Центре противодействия коррупции отмечают, что Юрий Луценко должен внести дело в Единый реестр досудебных расследований и определить подследственность за НАБУ. "В конце 2018-го года ЦПК направил аналогичные заявления в Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) с соответствующими копиями документов, свидетельствующих о скрытых расходах Юлии Тимошенко на услуги американских лоббистов", - говорится в сообщении антикоррупционеров. Однако ни в САП, ни в НАБУ тогда не внесли сведения в ЕРДР и не начали расследование.

Напомним, ЦПК уже обращался в Соломенский райсуд Киева, но тот отказался обязать НАБУ начать расследование в отношении одной из главных претенденток на президентскую должность. После отказа суда прошло две недели, и теперь антикоррупционеры выразили свои требования непосредственно Луценко.

Коротко о сути дела. Год назад стало известно, что американская фирма "Two Paths LLС" наняла пиар-компанию "Avenue Global Strategies LLC" представлять интересы Тимошенко. Речь шла о выплате $390 тысяч в 2018 году пиарщику Барри Беннетту. И если у отечественных пиарщиков не принято светить заработки, то американские честно отчитались о полученных средствах за выполненные работы в отчетности, представленной в Департамент юстиции США.

В этом же отчете сказано, что американская компания Innovative Technology and Business Consulting, наняла лоббистов The Livingstone Group LLC для организации в 2018 году встреч Тимошенко с политиками в Вашингтоне. Стоимость этих услуг составляет $50 тысяч в месяц. За период с июня 2018-го по июнь 2019 года по контракту должно быть заплачено $600 тысяч. Эта же компания наняла американскую журналистку Наоми Дектер Мунсон обеспечивать медиа-поддержку Тимошенко в Штатах. А это еще $180 тысяч. Эти суммы, говорят в ЦПК, в декларации Юлии Владимировны не отражены. Вот и возникает справедливый вопрос: откуда взялось больше миллиона "зеленых" на заокеанских лоббистов.

Лидер "Батькивщины" в случае старта расследования, конечно, может сказать, что лично ничего не платила, а платили друзья. Имена которых придется называть. А если эти друзья еще и из Европы или США, то они сразу попадут в поле зрения тамошних антикоррупционных органов. Проще говоря, вырисовывается неприятная перспектива для Тимошенко. К слову, Тимошенко в начале февраля пожаловалась на Петра Порошенко в НАПК из-за обогащения президента. И таким образом пыталась отвести внимание от себя.

Интересно, что она 7 февраля встретилась с представителями инициативы "Антикоррупционная повестка дня", в состав которой входит и ЦПК. После этой встречи пресс-служба партии Тимошенко сообщила: Виталий Шабунин поблагодарил команду "Батькивщины" и ее лидера за антикоррупционную деятельность. Однако сам председатель ЦПК впоследствии пояснил: было так, но не совсем - благодарил за позицию фракции при голосовании за антикоррупционные законопроекты. Сегодняшнее же обращение "Центра противодействия коррупции" в ГПУ, похоже, дезавуировало все пиар-выгоды для Тимошенко, которые она почерпнула из упомянутой встречи.

Попробуем разобраться, почему же общественные активисты, которых не заподозришь в сантиментах к действующей власти, решили напомнить обществу о финансовой стороне этого кандидата в президенты в разгар предвыборной кампании. Вариант первый - и на нем, скорее всего, будут делать акцент сторонники лидера "Батькивщины" - антикоррупционеров "попросили" это сделать на Банковой. Выглядит неправдоподобно, но вполне вписывается в тактику Тимошенко - власть давит на честного кандидата, потому что боится ее победы. Смотри, Шабунина еще и в "порохоботы" зачислят...

На самом деле, отношения "Батьквищины" с так называемыми "грантоедами" складываются непросто. С одной стороны, Юлия Владимировна еще в июне во время презентации "Нового курса" инициировала широкое приобщение общественных организаций к обсуждению ее идей. Однако те в подавляющем большинстве решили не связывать себя с одним из кандидатов в президенты. Более того, обнародуют неприятные для Тимошенко вещи: то обвинят в плагиате, то поставят во главе рейтинга политических манипуляторов и лжецов. Одним словом, перетянуть на свою сторону получателей западных грантов лидеру "Батькивщины" точно не удалось.

Почему? Наверное, потому, что те подозревают: в случае президентства Тимошенко их будут пытаться оттереть от всех процессов, к которым они сейчас приобщены (или где имеют возможность давить медийно) - общественных советов, конкурсных комиссий по отбору должностных лиц и тому подобное. Сейчас у них не все гладко с властью, однако та не прибегает к сомнительным экспериментам вроде новой Конституции или полного переформатирования государственных институтов, что обещает Тимошенко. В результате этого процесса роль НАБУ могут минимизировать, зато общественные антикоррупционеры настаивают на расширении полномочий Бюро Артема Сытника.

Второй вариант - ЦПК и другие подобные организации сделали ставку на Владимира Зеленского. 28 января команда шоумена встретилась с Виталием Шабуниным, нардепом Сергеем Лещенко, экс-членом НАПК Русланом Рябошапкой. Тогда Шабунин сообщил, что Зеленский поддержал антикоррупционную повестку дня, предложенную 20-ю ведущими антикоррупционными организациями. Очевидно, указанные лица хорошо понимают, что за фронтменом "95 квартала" прослеживается тень олигарха Игоря Коломойского. Но учитывая, что только Зеленский из всех "новых лиц" имеет президентский рейтинг, для них он может выглядеть как приемлемый вариант.

Если эта версия правильная, тогда требование ЦПК к ГПУ начать расследование в отношении вероятного незаконного обогащения Тимошенко выглядит понятным: следствие, а с ним и обнародование финансовых моментов деятельности этого политика, способно вызвать падение рейтинга кандидата в президенты. Что облегчает задачу Зеленского.

Но в этой игре есть слабые стороны. Первая - не факт, что следствие начнут, а если начнут, то не будут форсировать именно из-за его политической мотивированности во время предвыборной кампании. Не зря же НАБУ не заинтересовалось Юлиными деньгами. Здесь может быть и еще один мотив - наши просто не хотят связываться с чем-либо, что как-то связано с Америкой. Достаточно истории с Полом Манафортом и Дональдом Трампом.

Вторая слабая сторона - ключевые участники выборов просчитывают варианты своего участия во втором туре, с кем будет легче соревноваться за главный приз. Тимошенко имеет слишком много слабых точек, и оплата услуг американских лоббистов из сомнительных источников - не самая слабая из них. Поэтому если бы не настаивали на своем антикоррупционеры, решение о возбуждении дела (очевидно его все же возбудят) и темпах следствия будут принимать, учитывая фактор социологических рейтингов основных борцов за булаву.

 

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