ГБР против «Батькивщины»: Почему антикоррупционеры взялись за Тимошенко

Юрій Васильченко / Depo.ua

ГБР открыло производство относительно вероятной легализации средств партией ВО «Батькивщина». И здесь не обошлось без антикоррупционных активистов.

Инициаторами судебного иска стали юристы проекта "Жми" (Bihus.Info). На этот раз, как и в случае с вчерашним обращением "Центра противодействия коррупции" в Генпрокуратуру, речь идет об истории не сегодняшней. Если Шабунин и его организация хотят, чтобы Генпрокуратура расследовала ранее обнародованные факты об оплате работы американских лоббистов Тимошенко возможно из сомнительных источников, то Бигус заинтересовался партийными средствами "Батькивщины". На сайте проекта напоминают суть дела: расследование "Очередь в кассу" Марьяны Мотрунич в апреле 2017 г. относительно партийных финансов выявило существенные несоответствия между отчетом и реальными взносами, которые осуществляли доноры ВО "Батькивщина". Согласно отчетам 2016-2017 годов, партия якобы получала по несколько тысяч гривен от пенсионеров, которые рассказывали, что на самом деле перечисляли по 2, 4 или 10 гривен. Кроме того, были выявлены случаи, когда указанные в отчете доноры вообще не имели отношения к ВО "Батькивщина" и отрицали какие-либо взносы.

Еще 19 апреля 2017-го юристы "Жми" (Bihus.Info) сообщили в Генеральную прокуратуру Украины о признаках уголовного правонарушения, выявленных в ходе журналистского расследования. При отсутствии реакции со стороны ГПУ, 25 апреля юристы обратились в суд. 2 июня суд удовлетворил жалобу и обязал прокуратуру внести сведения о деле в Единый реестр досудебных расследований.

Позже юристы "Жми" сообщали, что расследование по факту недостоверных данных в финансовом отчете "Батькивщины" умышленно затягивается: "За 8 месяцев следователи Подольского районного управления полиции в г. Киеве допросили только двоих свидетелей по делу, которые, кстати, подтвердили, что взносов в пользу "Батькивщины" не осуществляли, - отмечал юрист проекта "Жми" (Bihus.Info) Евгений Воробьев. - На наше ходатайство о допросе еще двух свидетелей следователь отвечает отказом, ссылаясь на свою занятость". После запуска Государственного бюро расследований юристы проекта обратились в новый созданный орган и добились открытия производства по статье о вероятной легализации средств.

Кратко напомним об упомянутом расследовании. Движение "Честно" обнаружило в годовом отчете "Батькивщины" интересные моменты - пожертвования граждан поступают на партийный счет чересчур систематически. От сторонников ВО "Батькивщина" получила 7,5 млн грн. Преимущественно поддерживали Тимошенко деньгами жители Киевской области. Тогда журналисты программы "Наши деньги" посетили уплативших взнос и выяснили, что часть из них ни сном, ни духом о своей щедрости. А еще среди спонсоров нашлись юридические лица, в структуре собственности которых резиденты Кипра, США, Китая и стран Африки. Хотя по закону, партии не могут финансироваться из-за границы.

Несмотря на то, что журналистское расследование было очень резонансным, о нем быстро забыли. Теперь стало понятно, кем и почему это дело затягивалось. ГБР процесс может ускорить. И все равно до конца президентской предвыборной кампании его результатов точно не будет. Но будет другое - о расследовании указанного факта будут сообщать СМИ, что будет побуждать Тимошенко реагировать. На ее реакцию будет обратная реакция. Проще говоря, она попадает в круговорот информационного негатива вокруг своего имени и имени партии.

Даже, если Юлия Владимировна будет стоять на том, что все это - происки власти и лично Порошенко, присутствие в процессе антикоррупционных грантовых организаций не добавляет ее словам веса. Ведь в любви к Петру Порошенко эти организации заподозрить трудно. Его соратникам от антикоррупционеров доставалось и достается куда больше, чем Тимошенко. И, собственно, все годы после парламентских выборов ее и "Батькивщину" антикоррупционные органы как-то обходили стороной. НАПК делало замечания по финансовой отчетности, а вот НАБУ на удивление было равнодушным к этой политсиле и ее представителям в парламенте. В отличие, скажем, от "фронтовиков" и "радикалов" - любимых персонажей Бюро антикоррупционных расследований.

Что же побудило грантовые антикоррупционные организации так адресно активизироваться? Depo.ua ранее предполагал, что одной из причин может быть "шкурный вопрос" - они и западные грантодатели трезво оценили риски для себя в случае президентства Тимошенко. Возможно, ее инициативы о принятии новой Конституции на референдуме, канцлерской республике и тому подобные вещи там считают опасными для политической стабильности в Украине. Поэтому активность ГПК и Bihus.Info в данном случае не означает, что они играют на стороне Банковой. Они, в первую очередь, играют за себя. Проще говоря, лучше так, как сейчас - действовать по принципу "вода камень точит" - чем потерять сегодняшние возможности давления на власть. Да еще и, не исключено, потерять НАБУ и другие антикоррупционные достижения последних лет.

Не беремся утверждать, что наступление на Тимошенко мотивировано, как у нас некоторые любят говорить, "вашингтонским обкомом". Однако не следует забывать, что Юлия Владимировна в своей предвыборной риторике делала заявления о недопустимости "внешнего управления" (понятно с намеками на кого), обвиняла Порошенко в нынешнем положении вещей на Донбассе (опять же, действия Киева в этом вопросе полностью поддерживаются за океаном, о чем, в частности, много раз высказывался спецпредставитель Госдепа Курт Волкер). В этом же перечне могут быть и предложения Тимошенко о "Будапеште плюс", которыми наши западные партнеры вряд ли увлечены. Ведь существует риск разрушения той стратегии давления цивилизованного мира на Кремль, которая и без возврата к призрачному Будапештскому формату внедряется последние годы.

То есть, можно предположить, что причина наступления на Тимошенко со стороны западноориентированных неправительственных организаций укоренилась в ее "Новом курсе", непредсказуемых последствий реализации которого опасаются не только украинские политические элиты, но и западные. Поэтому лидер "Батькивщины" становится для них большим злом, чем та власть, которая есть. И сигнал об этом интересе к финансовым сделкам Тимошенко и ее политсилы западные элиты пытаются донести до спонсоров кандидата в президенты.