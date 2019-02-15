Луценко просит САП рассмотреть вопрос открытия уголовного дела против Тимошенко

Генеральный прокурор Юрий Луценко просит Специализированную антикоррупционную прокуратуру рассмотреть вопрос открытия уголовного дела против кандидата в Президенты - председателя политической партии "Всеукраинское объединение "Батьківщина" и фракции в Верховной Раде Юлии Тимошенко.

Об этом говорится в сообщении Генеральной прокуратуры, передают Українськi Новини.

"14.02.2019 на имя генерального прокурора Юрия Луценко поступило заявление о совершении народным депутатом Ю. Тимошенко уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 368-2 (незаконное обогащение), ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса", - сказано в нем.

Отмечается, что расследование уголовных правонарушений, о которых идет речь, относятся к исключительной подследственности детективов Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

"Принимая во внимание изложенное, Генеральным прокурором Украины принято решение о направлении заявления о преступлении в САП для организации ее надлежащего рассмотрения и принятия решения определенным УПК Украины образом", - говорится в сообщении.

В сообщении (которое было на украинском языке) не называется имя депутата - Юлия Тимошенко или Юрий Тимошенко (внефракционный), однако фамилия не склоняется, следовательно речь идет именно о Юлии Тимошенко.

Как сообщали Українськi Новини, ранее полиция открыла по заявлению Тимошенко уголовное производство по факту возможного подкупа избирателей штабом Президента Петра Порошенко.

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