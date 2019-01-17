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Государство лишилось доли в «Ист Юроуп Петролеум» Павла Фукса
17:50 17.01.2019 |
НАК «Надра Украины» добровольно вышла из состава учредителей ООО «Ист Юроуп Петролеум», ранее имевшего название «Голден Деррик». Об этом свидетельствуют данные в Госреестре юридических лиц.
Запись в госреестре о выходе участников бывшего «Голден Деррика» датирована 31 декабря. В НАК «Надра Украины» enkorr сообщили, что участие в ООО «Ист Юроуп Петролеум» на данный момент нерационально для компании, а решение о выходе из состава учредителей основано на выводах Государственной аудиторской службы.
«Компания приняла решение об изменении взаимоотношений с «Ист Юроуп Петролеум», поскольку видит большие возможности для «Надра Украины» в концентрации внимания на собственных лицензионных участках и проектах. Это возможности для получения дохода, что для компании из государственным акционерным капиталом является приоритетным.... Активы ООО «Ист Юроуп Петролеум» являются рискованными и требуют больших капиталовложений, поэтому участие в «Ист Юроуп Петролеум» на данный момент нерационально», - прокомментировал глава правления Ярослав Климович.
НАК «Надра Украины» владела 33% уставного капитала «Ист Юроуп Петролеум», что составляло 11,6 млн грн. После 31 декабря эта доля перешла к ООО «Авант Трейд Лимитед». Владельцем остальных 67% остается кипрская Hartlog Limited. Обстоятельства отчуждения 33% и стоимость этой сделки в НАК «Надра Украины» не сообщили, сославшись на коммерческую тайну.
ООО «Авант Трейд Лимитед» основано в декабре 2014 г. На текущий момент учредителями указаны Мария Мартыненко (99%) и Евгений Мациевский (1%). М.Мартыненко имеет по 0,1% доли в 20 компаниях, созданных «Ист Юроуп Петролеум» в рамках реорганизации своей деятельности.
Об ООО «Авант Трейд Лимитед» стало известно еще в феврале 2016 г. из сообщения пресс-службы НАК «Надра Украины». Тогда госкомпания сообщала, что ООО «Авант Трейд Лимитед» перевел ей 5 млн грн в рамках компенсации за разорванный в суде договор продажи «Надрами Украины» «Голден Деррику» доли в одном из совместных предприятий по разработке Сахалинского месторождения.
Как сообщал enkorr, ООО «Голден Деррик» основано в июле 2007 г. На момент регистрации компания на паритетных началах принадлежала НАК «Надра Украины» и кипрской Hartlog Limited. В 2008 г. доля «Надр Украины» сократилась до 33%, а кипрской компании выросла до 67%. По информации «Украинской правды», компания Hartlog Limited на тот момент контролировалась Эдуардом Ставицким, Николаем Присяжнюком и Юрием Иванющенко.
Это же издание сообщило, что в 2017 г. контроль над «Голден Дерриком» получил бизнесмен Павел Фукс. В том же году компания была переименована в «Ист Юроуп Петролеум», а Государственная служба геологии восстановила ей все ранее приостановленные лицензии на добычу газа.
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