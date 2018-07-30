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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Новый Фирташ. Кто такой Павел Фукс и какие к нему вопросы у ГПУ

11:33 30.07.2018 |

Политика

 Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

В последнее время в сообщениях СМИ часто мелькает фамилия бизнесмена Павла Фукса. С ним связано несколько громких дел. В частности, его уже второй раз вызвали на допрос в ГПУ по уголовному производству, имеющему отношение к "миллиардам Януковичам". Тем временем его компании пытаются взыскать огромные суммы с "Киевского метрополитена" и получают новые спецразрешения на добычу природного газа на Полтавщине. А сам бизнесмен укрепляет связи с партиями "Відродження" и "За життя", что может свидетельствовать о его политических амбициях.

Причастность к "миллиардам Януковича"

Генпрокуратура опубликовала на своем сайте повестку, согласно которой гражданину Фуксу Павлу Яковлевичу необходимо явиться в следственный отдел управления особо важных дел департамента международно-правового сотрудничества ГПУ в 15 часов 22 августа 2018 г. "для участия в допросе в уголовном производстве № 42017000000001533 в качестве свидетеля".

Покопавшись в реестре судебных решений, можно найти, что производство под этим номером открыто 18 мая 2017 г. и расследуется вышеназванным подразделением ГПУ "по фактам содействия неустановленными лицами деятельности преступной организации". По версии следствия, это содействие оказывалось "путем препятствования в исполнении решения суда в части специальной конфискации имущества (денежных средств), принадлежащих преступной организации". Речь идет о той самой спецконфискации "миллиардов Януковича", которая, по словам генпрокурора Юрия Луценко, пополнила госбюджет на $1,5 млрд.

Фукса уже вызывали на допрос по этому уголовному производству на 16 июля, но он не явился. Повторная неявка 22 августа означала бы, что у него серьезные проблемы в отношениях с ГПУ. Однако Фукс поспешил заверить, что он придет. "О том, что мне необходимо 16 июля прийти на допрос в Генеральную прокуратуру в качестве свидетеля, я узнал из заголовков средств массовой информации, когда допрос не состоялся. Мне не приходила повестка, я не был проинформирован никаким из возможных способов. Новая дата - 22 августа, я обязательно буду в ГПУ, где отвечу на все вопросы следствия", - написал он в своем Telegram-канале.

Подчеркнем, что Фукс проходит по этому производству как свидетель, а не как подозреваемый. Но не исключено, что допросы побудят его стать более осторожным в политическом плане.

Связи с Кернесом

Павлу Фуксу сейчас 46 лет. Он родился 27 октября 1971 г. в Харькове. В сентябре 2012 г., когда Фуксу было 40 лет, он поделился воспоминаниями: "С мэром Харькова Геннадием Кернесом и губернатором Михаилом Добкиным дружим 25 лет. Я с восьмого класса общался со взрослыми ребятами, со сверстниками как-то не было общих интересов". Главным был, понятно, Кернес (он старше Фукса на 12 лет и Добкина - более чем на 10 лет).

В 1994 г. Фукс окончил Харьковский инженерно-строительный институт (сейчас - Харьковский национальный университет строительства и архитектуры) по специальности "экономическое и социальное планирование". А в 1995 г. перебрался в Москву. В его биографиях записано, что он работал сначала советником председателя правления российского "Проминвестбанка", в 1999-2000 гг. - вице-президентом ЗАО "Внешнеэкономическая корпорация". Сам же Фукс об этих годах рассказывал так: "В Москве начинал с того, что торговал водкой, спиртом, компьютерами, возил электронику из Сингапура, куриные окорочка, - в общем, все мы тогда ловили любой потребительский запрос. Заработал начальный капитал - пришло время выбирать направление для серьезного бизнеса. Девелопмент показался наименее политизированным сегментом". В 2001 г. Фукс совместно с партнерами реализовал проект строительства торгового центра "Калужский". С 2002 г. был председателем совета директоров ЗАО "Ингеоком-Инвест", затем с 2004 г. - генеральным директором ЗАО "Техинвест". В августе 2006 г. для консолидации своих активов создал девелоперскую корпорацию ОАО "МосСитиГрупп" (Mos City Group) и возглавил ее совет директоров.

Девелоперский бизнес Фукса развивался успешно, пока не разразился финансовый кризис 2008 г. После этого у Mos City Group начались проблемы, и Фукс так и не вошел в число долларовых миллиардеров, хотя в сотнях миллионов его состояние измерялось. Журнал "Финанс" в своем рейтинге российских миллиардеров в 2010 г. отвел Фуксу 112-е место с суммой $640 млн, а в 2011 г. - 150-е место с суммой $740 млн (затем журнал закрылся, а в других российских рейтингах Фукс не фигурировал).

В 2014 г. после революции в Украине Фукс решил перебраться в Харьков к старому другу Кернесу. Первым шагом к этому стало присвоение Фуксу 6 августа 2014 г. Харьковским горсоветом звания "Почетный гражданин города Харькова". Это звание он получил за финансирование строительства храма Святой Благоверной царицы Тамары, освященного в августе 2013 г.

По словам самого Фукса, активов в России он уже не имеет и в 2017 г. отказался от гражданства РФ, поскольку в 2015 г. получил украинский паспорт. Сейчас бизнес-интересы бывшего российского олигарха сосредоточены в Украине.

Есть две версии, почему он решил вернуться на Родину. Одна говорит о том, что после революции в Украине оказалось много "бесхозных" активов, чьи владельцы сбежали в Россию и готовы были продать их по дешевке, чтобы выручить хоть какие-то деньги. Кроме того, владельцы некоторых активов хоть и не сбежали, но желали продать их, опасаясь конфискации и прочих неприятностей. Скупкой подобных активов и занялся Фукс, увидевший тут настоящую "золотую жилу", ради которой можно даже продать бизнесы в Москве. Вторая версия подозревает, что Фукс действует в интересах самих этих беглецов, т.е. что он для них перекупает и легализует (отмывает) их активы в Украине. Впрочем, эти две версии вполне могут друг друга дополнять. Что-то он может покупать для себя на свои деньги, что-то - для людей из окружения Януковича на их деньги.

И в одном, и в другом случае для реализации подобных сделок нужны авторитетные гарантии, а также политическое сопровождение. За всем этим Фукс мог обратиться, конечно же, прежде всего к старому другу Кернесу, чье влияние, отметим, не ограничивается Харьковом. Кернес - один из самых влиятельных лиц в партии "Відродження", которая располагает не только крупнейшей по численности фракцией в Харьковском горсовете и второй по величине (после БПП "Солидарность") фракцией в Харьковском облсовете, но и собственной депутатской группой в парламенте, собранной из мажоритарщиков. Сопредседатель этой группы Виталий Хомутынник на выборах в Верховную Раду в октябре 2014 г. именно благодаря Кернесу победил в 171-м округе в Харькове.

В августе 2016 г. журналисты программы "Схеми" засняли, как Фукс и Хомутынник прилетели на частном самолете в аэропорт "Киев" из Харькова. А в декабре 2017 г. журналисты той же программы зафиксировали, как на одном частном самолете прилетели из Швейцарии в Украину Хомутынник, Фукс и председатель правления ЧАО "Добывающая компания "Укрнефтебурение" Михаил Бакуненко.

Спецразрешения на добычу газа

В феврале 2017 г. "Экономическая правда" сообщила, что за последние два года Павел Фукс скупил пачку украинских газодобывающих компаний у энергетических фаворитов Януковича - Эдуарда Ставицкого и Юрия Бойко. В частности, у Бойко и его бизнес-партнеров Юлия Иоффе и Ивана Фурсина структуры Фукса полностью выкупили ООО "ДВ нефтегазодобывающая компания" и 51% ЧАО "Девон". У Ставицкого - 67% ООО "Голден Деррик" (остальные 33% принадлежат государству в лице НАК "Надра Украины") и 22,5% ЧАО "Добывающая компания "Укрнефтебурение".

Фирма "ДВ нефтегазодобывающая компания" в апреле 2012 г. получила в концессию теплоэлектроцентраль "Эсхар" в Харькове. Остальные три из четырех приобретенных Фуксом компаний - "Укрнефтебурение", "Голден Деррик" и "Девон" - были известны как участницы одного высокорентабельного проекта - разработки Сахалинского месторождения на Харьковщине. Это крупнейшее месторождение углеводородов в Украине, его доказанные запасы - 15 млрд куб. м газа, 1,7 млн т конденсата и примерно столько же нефти. Кроме того, "Голден Деррик" на тот момент имела лицензии на добычу сланцевого газа на Ново-Диканской площади в Полтавской области, природного газа и нефти - на Попаснянско-Самарской и Северно-Перещепинской площадях в Днепропетровской области.

В октябре 2017 г. выяснилось, что к этим трем лицензиям добавились еще пять - на разработку в Полтавской области Южно-Свистуновского газового месторождения, Ольшанской площади с запасами сланцевого газа, Руновщинского месторождения природного газа, Флеровско-Юбилейной газовой площади и Гулаковского месторождения сланцевого газа. Тем временем "Голден Деррик" сменила название на ООО "Ист Юроуп Петролеум" (East Europe Petroleum LLC), при неизменном составе собственников (33% у НАК "Надра Украины", 67% - у принадлежащей Фуксу кипрской компании Hartlog Limited). И уже в ноябре 2017 г. стало известно, что East Europe Petroleum получила еще 11 спецразрешений на разработку новых лицензионных участков в Полтавской области.

На этом аппетиты и финансовые возможности Фукса не исчерпались. 12 июля 2018 г. Полтавский облсовет в ответ на обращения Госслужбы геологии и недр Украины согласовал предоставление нескольким добывающим компаниям 14 спецразрешений на пользование недрами на территории области. Из этих 14 спецразрешений 10 - на геологическое изучение и опытно-промышленную разработку с дальнейшей добычей (промышленной разработкой) природного газа, нефти, газа сланцевых толщ - получила компания East Europe Petroleum. Это позволит ей уже в текущем году начать процесс бурения новых скважин.

Долги "Киевского метрополитена"

Персона Фукса представляет особый интерес для киевлян, поскольку этот бизнесмен с января 2018 г. является единственным бенефициаром компании "Укррослизинг", которой коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" задолжало огромные суммы за вагоны. Прежними владельцами ООО "Укррослизинг" некоторые СМИ называли людей из окружения Януковича. Однако, по сведениям "ДС", еще в апреле 2010 г. "Укррослизинг" был переоформлен на кипрскую Ukrrosleasing Cyprus Limited, а директором компании стала экс-глава "ВТБ Лизинг Украина" Светлана Жукова. Позднее стало известно, что в состав бенефициаров компании вошла российская "ВЭБ-Лизинг" из группы подконтрольного властям РФ "Внешэкономбанка".

16 марта 2017 г. исполнительная служба Минюста заблокировала счета подземки согласно решению Киевского апелляционного хозяйственного суда от 31 января 2017 г., которое обязало метрополитен выплатить "Укррослизингу" за 100 вагонов, поставленные по договору от 2009 г., сумму в размере 1 млрд 923,9 млн грн. В эту сумму вошли: 366 млн - собственно задолженность за вагоны, 112,3 млн - оплата процентов за пользование вагонами, 229,1 млн - инфляционные потери, 1 млрд 191,2 млн - коэффициент корректировки (учитывает изменения валютного курса), 25,3 млн - 3% годовых.

25 апреля 2017 г. Высший хозяйственный суд Украины своим постановлением оставил в силе это решение. Из-за ареста счетов предприятие не в состоянии осуществлять закупку запчастей и оборудования для проведения регламентных капитальных и текущих ремонтов.

А на днях стало известно, что "Укррослизинг" хочет взыскать со столичного метро еще 526,2 млн грн. Судебное разбирательство в Хозяйственном суде Киева назначено на 8 августа.

Связи с Рабиновичем

Еще одним интересным активом Фукса являются связи с председателем партии "За життя", народным депутатом от "Оппоблока" Вадимом Рабиновичем. Рабинович тоже родился в Харькове, старше Кернеса на шесть лет, а Фукса - на 18 лет. Тем не менее, все трое очень давно связаны. "Рабинович и Фукс дружат уже более 30 лет, - рассказал Кернес в июне 2018 г. - Я его тоже уже давно знаю".

Из электронной декларации Рабиновича стало известно, что он в 2017 г. увеличил свои денежные активы почти вдвое - с 13 до 25,8 млн грн. Главным источником семейного дохода депутат указал 22,45 млн грн, полученные его женой от бизнесмена Павла Фукса (якобы в качестве гарантийного платежа по предварительному договору покупки-продажи земельного участка).

Не исключено, что именно Рабиновича поддержат на президентских выборах и Фукс, и Кернес (один деньгами, другой - админресурсом). Кстати, Добкин у них не котируется. "Добкин пошел не по той дороге. Нет "экшена", нет. Есть просто некий набор слов. И все эти новые течения и подходы превратили Добкина в объект насмешек. Я не могу сказать, что он говорит плохо или не по делу, но я могу говорить о том, что все, что он говорит, остается без внимания", - утверждает Кернес и добавляет, что Рабинович, в отличие от Добкина, говорит по делу, в частности, с точки зрения структуры, которая за ним стоит - партии "За життя".

Также примечательны слова Кернеса о Фуксе. Возражая предположениям о том, что Фукс может стать "новым Курченко", мэр Харькова заявил: "Павел Фукс никогда не будет "новым Курченко". Разница между ними есть. Павел Фукс всегда был осторожным и объективным человеком. Он знал все свои шаги наперед. Он не делал никаких сумасшедших противодержавных операций. Собственно, поэтому он и работает себе в любой стране мира. Он поддерживает свой имидж и имидж своего окружения".

С Кернесом можно согласиться в том, что Фукс - это не "новый Курченко". Все-таки Курченко с самого начала имел устойчивый имидж зиц-председателя, т.е. подставного лица, за которым стояли реальные владельцы капиталов. Скорее можно сравнить Фукса с другим бизнесменом, который возник словно ниоткуда и вдруг стал знаменитым. Это Дмитрий Фирташ, прославившийся более 12 лет назад благодаря компании "РосУкрЭнерго", которую он создал вместе с российским "Газпромом". Фукс, купив компанию "Укррослизинг", которая по своим корням и даже по структуре названия подобна "РосУкрЭнерго", сам напросился на аналогию с Фирташем. Но дело не только в названии. Возможно, именно Фуксу поручена та роль, которую сейчас исполнял бы Фирташ, если бы не томился уже пятый год в Вене под подпиской о невыезде.

Так или иначе, но Фукс (подобно Фирташу и в отличие от Курченко) - вполне самостоятельный бизнесмен, выбирающий партнеров на свой страх и риск. И судя по накопленным Фуксом активам в бизнесе (да и уже в политике), эта восходящая звезда вполне может заменить в созвездии крупнейших украинских олигархов тускнеющую звезду Фирташа.
 

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