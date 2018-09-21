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Гройсман хочет забрать у олигарха Фукса новые лицензии на недра
14:41 21.09.2018 |
Премьер-министр Владимир Гройсман поручил разработать проект постановления, которое отменит предоставление новых лицензий на разработку недр компании российского олигарха Павла Фукса.
Об этом он заявил во время часа вопросов к правительству в парламенте в пятницу.
"Я дал поручение секретариату правительства юридически подготовить проект постановления об отмене тех решений в пределах полномочий правительства", - сказал Гройсман.
По его словам, на заседании комиссии Госслужбы геологии и недр, которая увеличили лицензионные участки, присутствовал представитель Кабмина.
"Он выразил особое мнение, которое юридически зафиксировано, что мы не поддерживаем это решение. Но комиссия приняла свое решение", - сказал Гройсман.
Он заверил, что правительство никакого решения по этому поводу не принимало.
Глава Кабмина добавил, что внеконкурсное предоставление лицензий подписал тот заместитель главы Держгеонадр, которого 3 сентября задержали на взятке.
"Я не буду поддерживать ни российских, ни украинских олигархов, которые дерибанят украинские недра. Я вам это могу сказать однозначно", - заявил Гройсман.
По его словам, Министерство экологии уже 2 месяца не предоставляет ему на подпись постановления правительства об открытии геоданных и об обязательном проведении аукционов.
"Я считаю, что после подписания этих решений прозрачности и конкурентности в Геонадрах станет намного больше", - отметил глава Кабмина.
30 августа Государственная служба геологии и недр без конкурса увеличила лицензионные участки для компании "Ист Юроуп Петролеум" российского бизнесмена Павла Фукса.
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Возможно, именно Павлу Фуксу поручена та роль, которую сейчас исполнял бы Дмитрий Фирташ, если бы не томился уже пятый год в Вене под подпиской о невыезде.
В июле 2018 года Полтавский облсовет выдал спецразрешения на добычу углеводородов "Ист Юроуп Петролеум".
Ранее также стало известно, что еще одна фирма, которую связывают с Павлом Фуксом - ООО "Прайс-Компани" - получила разрешение на разработку газовых месторождений на Харьковщине.
Так, 30 августа депутаты Харьковского облсовета согласовали ООО "Наер Компани" и ООО "Прайс Компани" предоставление недр в пользование с целью геологического изучения, в том числе опытно-промышленной разработки, с последующей добычей нефти, природного газа, конденсата.
Павел Фукс - бизнесмен, который родился в Харькове, потом перебрался в Москву, где прожил долгое время и заработал капитал. По его словам, он отказался от российского гражданства, а в 2015 году получил новый украинский паспорт.
Фукса замечали на встречах с первым заместителем фракции БПП Игорем Кононенко, давним бизнес-партнером президента Петра Порошенко, а также с нардепом БПП Александром Грановским, которого СМИ называют куратором за судебной властью от Администрации президента.
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