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Эксперты ожидают в 2019 году курс доллара не выше 33 грн
Такой обновленный консенсус-прогноз экспертов обнародовало Министерство экономического развития и торговли.
Опрошенные МЭРТ аналитики дают медианный прогноз снижения курса гривни к концу этого года до 29,05 грн/$, к концу следующего - до 30,42 грн/$, что лучше сентябрьских оценок - соответственно 29,6 грн/$ и 30,6 грн/$.
По их оценкам, небольшая девальвация национальной валюты продолжится и в последующие два года: до 32 грн/$ на конец 2020 года, 33,8 грн/$ - на конец 2021 года.
Минимальные и максимальные оценки курса на 2019 год составляют соответственно 29,4 грн/$ и 33 грн/$, на 2020 год - 30,2 грн/$ и 37 грн/$, на 2021 год - 30,7 грн/$ и 40 грн/$.
Кроме того, эксперты прогнозируют учетную ставку в 2019 году в размере 17,8%, что ниже текущей учетной ставки (18%), но выше сентябрьского прогноза (16%). В 2019 году аналитики ожидают, что Украина получит от МВФ $2 млрд, а вот в 2020-м прогноз заимствований повысился с $1,5 млрд до $2 млрд. В 2021-м МВФ может выделить Украине еще $1 млрд.
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11.12.2018 Эксперты сохранили прогноз роста ВВП 3% в 2019 согласно консенсус-прогнозу Минэкономики
Эксперты ожидают инфляцию в 2018 году на уровне 10,1% (рост на 0,6 п.п. по сравнению с предыдущим прогнозом) , в 2019 году - 8% (также рост на 0,6 п.п.), в 2020 году - 6,9% и в 2021 году - 6%.
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