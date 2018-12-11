Эксперты сохранили прогноз роста ВВП 3% в 2019 согласно консенсус-прогнозу Минэкономики

Эксперты сохранили прогноз роста ВВП 3% в 2019 согласно консенсус-прогнозу, организованному Министерством экономического развития и торговли.

Об этом говорится в сообщении Минэкономики, передают Українські Новини.

"Эксперты, принявшие участие в обсуждении макроэкономического прогноза, ожидают рост ВВП на уровне 3,1% по итогам 2018 года, 3% в 2019 году, 3,1% в 2020 году и 3,9% в 2021 году. В целом такие оценки темпов роста реального ВВП остались неизменными по сравнению с предыдущей оценкой в ​​сентябрьском консенсус-прогнозе", - говорится в нем.

Эксперты ожидают инфляцию (в расчете декабрь к декабрю предыдущего года) в 2018 году на уровне 10,1% (рост на 0,6 п.п. по сравнению с предыдущим прогнозом) , в 2019 году - 8% (также рост на 0,6 п.п.), в 2020 году - 6,9% и в 2021 году - 6%.

В качестве наиболее значимых внутренних рисков для отечественной экономики эксперты выделяют сохранение низкой кредитной активности коммерческих банков, значительное повышение тарифов на газ для населения, обострение ситуации с трудовой деятельностью (фактор усиления трудовой миграции и беженцев) и усиление девальвационных тенденций на валютном рынке.

Среди внешних рисков наиболее значимыми в течение 2018-2021 годов, как и в предыдущих опросах, остались усиление гибридных угроз национальной безопасности Украины, дефицит внешнего финансирования и сужение возможностей доступа к международным рынкам капитала, сужение внешних рынков сбыта из-за высокой конкуренции, усиление девальвационных тенденций на валютном рынке, сохранение низкой кредитной активности коммерческих банков, значительное повышение тарифов на газ для населения.

По мнению экспертов, для достижения устойчивого экономического развития Украины необходим переход в долгосрочной перспективе к инвестиционной модели развития экономики, что позволит иметь устойчивый высокий рост на уровне 6-7% с учетом качественных структурных сдвигов.

Как сообщали Українськi Новини, в сентябре, согласно организованному Минэкономики консенсус-прогнозу, эксперты ухудшили прогноз роста ВВП с 3,2% до 3,1% в 2018 году.

На 2019 год они ожидали рост ВВП в 3% при инфляции 7,4%