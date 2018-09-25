Налоговики начали применять санкции к ФЛП за проводки по частным счетам

Напоминаем, что от и.о. заместителя Главы ГФС Евгения Бамбизова известно, что банки начали предоставлять информацию ГФС о счетах физлиц, имеющих статус ФЛП. ГФС еще летом направила банкам требование предоставить информацию по всем физлицам, имеющим открытые счета. По словам Евгения Бамбизова, от банков получена первая информация о счетах, открытых лицами, имеющими статус ФЛП. Сейчас она обрабатывается. И уже предварительный анализ свидетельствует: только треть из них открыта как счета для ведения предпринимательской деятельности.

Так, специалистами управления налогов и сборов с физических лиц ГУ ГФС в Харьковской области получена налоговая информация о самозанятом лице, осуществлявшем хозяйственную деятельность в 2017 году в сфере торговли.

В учреждениях банка женщиной-предпринимателем были открыты расчетные счета, как на самозанятое лицо, так и карточные на физическое лицо.

При осуществлении хозяйственной деятельности она получала денежные средства за реализованный товар на карточные счета, открытые как на физическое лицо. Суммы таких средств, в свою очередь, она не декларировала, налоги с них не платила.

В ходе проведения документальной проверки было установлено получение дохода от осуществления хозяйственной деятельности за 2017г. в сумме более 9,2 млн.грн., которые поступили на карточные счета физического лица.

По результатам принятия контрольно-проверочных мероприятий указанному лицу доначислено налогов и сборов более 2,7 млн.грн.

Фискальная служба призывает граждан декларировать все полученные доходы в полном объеме и платить с них налоги.

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17.09.18 Что банки «слили» налоговикам

Банки уверяют, что не предоставляли в ГФС информацию о количестве денежных средств на счетах клиентов или о движении денег по ним. Такая информация может быть получена ГФС только на основании решения суда.

