Банки будут предоставлять исполнителям инфармацию о факте открытия счета человеком, чье имя содержится в реестре должников

Юрий Павлов / UBR.ua

Национальный банк в ближайшее время намерен внести ряд изменений в собственный порядок открытия и ведения банковских счетов. В частности, документ обязывает финучреждения отчитываться перед исполнителями о факте открытия или закрытия счета человеку, чье имя содержится в реестре должников. Соответствующие изменения закреплены в проекте постановления НБУ, опубликованной на официальном сайте ведомства 24 сентября для ознакомления.

Кроме уже привычных правок, призванных ликвидировать устаревшие нормы, вроде печатей клиентов на заявлениях об открытии счета или требования формировать карточки подписей, чиновники внесли в порядок ряд более значимых изменений.

Так, Нацбанк планирует в ближайшее время обязать подопечных при открытии или закрытии счета физлица прогонять его данные по единому реестру должников. Если выяснится, что имя заявителя угодило в базу, о факте проведения операции банкиры должны будут уведомить исполнительную службу.

По большому счету в этом решении НБУ нет ничего удивительного - такое требование прописано в законе о борьбе со злостными неплательщиками алиментов. А Нацбанк лишь выполняет предписание законодателей.

Однако достанется от ноу-хау не только горе родителям. Дело в том, что проект постановления не ограничивает поиск по базе должников лишь категорией алиментщиков. А значит, спрятать от исполнителей деньги, открыв новый счет, больше не получится.

Впрочем, следует отметить, что нацбанковский документ требует от банков отчитываться только о факте открытия или закрытия счета, а не о содержащихся на нем средствах.

Второе важное изменение касается правил работы со счетами физлиц. До сих пор НБУ запрещал использовать такие аккаунты для ведения хозяйственной деятельности. Что, к слову, массово нарушали физлица-предприниматели. Когда обновленный порядок вступит в силу, к упомянутому табу добавится еще одно - частные счета нельзя будет использовать для ведения индивидуальной предпринимательской деятельности.

Разумеется, как и в случае с ФЛП, законных оснований предоставить налоговикам информацию о движении по счету физлица у банков нет. Равно как нет никаких причин интересоваться у получателя небольших сумм, за что именно они ему отправлены. Вместе с тем, эта деталь в последнее время не может защитить частных предпринимателей от претензий налоговиков.

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