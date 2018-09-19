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В сентябре НБУ предоставил возможность банкам получать информацию из кредитного реестра
17:46 19.09.2018 |
Национальный банк с 1 сентября 2018 предоставил банкам возможность получать информацию из кредитного реестра.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
Речь идет об информации относительно должников, условий кредитных операций, выполнения обязательств по таким операциям, класса должников.
Сообщается, что информация из кредитного реестра НБУ предоставляется банкам в режиме реального времени на безвозмездной основе.
Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно создания и ведения кредитного реестра Национального банка Украины и совершенствования процессов управления кредитными рисками банков" вступил в силу 4 марта 2018.
Согласно этому закону, НБУ создал централизованный кредитный реестр, в котором накапливается информация о кредитных операциях заемщиков, задолженность по которым составляет более 100 минимальных заработных плат перед одним банком.
Как сообщали Українські Новини, с 1 января 2019 банки будут обязаны использовать информацию из кредитного реестра НБУ для оценки рисков кредитования.
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