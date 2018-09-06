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НБУ повысил учетную ставку до 18% годовых с 7 сентября
Национальный банк Украины (НБУ) повышает с 7 сентября учетную ставку на 0,5 процентных пункта (п.п.) - до 18% годовых для приведения уровня инфляции в границы целевого диапазона в конце 2019 года, сообщил глава НБУ Яков Смолий.
"Несмотря на уверенное снижение инфляции с начала года, реализация серии рисков может в дальнейшем стать преградой этой тенденции", - сказал он на брифинге в четверг.
"Проведение более жесткой монетарной политики позволит нивелировать влияние этих рисков и вернуть инфляцию в границы целевого диапазона в конце 2019 года и достичь среднесрочной цели 5% в 2020 году", - отметил Я.Смолий.
Это уже шестое решение о повышении учетной ставки: НБУ повысил учетную ставку с 12,5% до 13,5% годовых 27 октября 2017 года, затем до 14,5% годовых с 15 декабря 2017 года, до 16% годовых с 26 января 2018 года, до 17% годовых со 2 марта 2018 года и до 17,5% годовых с 13 июля.
В последний раз центробанк снижал учетную ставку - до 12,5% с 13% годовых - 26 мая 2017 года. До этого НБУ снизил ставку с 14 апреля 2017 года до 13% с 14% годовых, которая была установлена 28 октября 2016 года.
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Повышение учетной ставки будет опосредованно способствовать ослаблению давления на гривню. Вслед за повышением учетной ставки могут вырасти депозитные и кредитные ставки на 0,5%.
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