НБУ в сентябре может повысить учетную ставку минимум до 18% - банкиры

Национальный банк Украины (НБУ) может в сентябре повысить учетную ставку минимум до 18%, считают банкиры, опрошенные агентством "Интерфакс-Украина".

"Учетная ставка в сентябре может вырасти на 0,5%. Повышение учетной ставки будет опосредованно способствовать ослаблению давления на гривню. Вслед за повышением учетной ставки могут вырасти депозитные и кредитные ставки на 0,5%", сказал председатель правления РВС Банка Владислав Кравец.

Начальник управления финансового департамента Укргазбанка Виктор Пастернак также полагает, что НБУ повысит учетную ставку в сентябре.

"Национальный банк Украины может повысить учетную ставку до 1%. Сейчас наблюдается сезонная девальвация гривни, что, в свою очередь, влияет на инфляцию, а повышение учетной ставки НБУ влияет на сдерживание инфляции", - сказал он.

По оценке В.Пастернака, повышение учетной ставки повышает курс гривни, но прямого влияния на курс гривни не окажет.

Начальник отдела по работе с инвесторами банка "Кредит Днепр" Андрей Приходько также прогнозирует рост учетной ставки.

"Ухудшение условий финансирования для Украины на фоне ускорения девальвации в августе создает предпосылки для повышения учетной ставки. Поэтому небольшое повышение учетной ставки вполне возможно. Жесткая монетарная политика увеличит доходность и привлекательность гривневых инструментов, что должно снизить давление на курс (гривни) и инфляцию. Рост учетной ставки прямо повлияет на доходность ОВГЗ и депозитных сертификатов, влияние на ставки по депозитам и кредитам будет более опосредованным и с определенным временным лагом", - сказал он.

А.Приходько также отметил менее благоприятные условия для привлечения страной финансирования по сравнению с прошлым годом. "Если в прошлом году Украина привлекла $3 млрд от размещения 15-летних евробондов по ставке 7,375%, то в этом году удалось привлечь сумму в четыре раза меньше ($725 млн) только на год и под 9,1%. Мы видим явное ухудшение условий финансирования для Украины. Торговые войны, геополитическая напряженность, ужесточение монетарной политики ФРС США и ожидания замедления мировой экономики привели к оттоку инвесторов с развивающихся рынков, ситуация на рынках капитала ухудшилась, в том числе для Украины. Во второй половине года также заметно падение интереса нерезидентов к внутренним облигациям Украины. Портфель ОВГЗ нерезидентов сократился почти в два раза с 14,6 млрд грн на конец первого квартала 2018 года до 7,5 млрд грн на данный момент", - сказал он.

Председатель правления Пиреус Банка Сергей Наумов также полагает, что учетная ставка может незначительно вырасти в сентябре.

"Несмотря на то, что инфляция замедлилась летом текущего года, инфляционные ожидания по-прежнему высоки. Мы входим в осенний период, когда сезонно растет валютный курс и вероятность повышение тарифов на газ для населения высока. Поэтому полагаю, что НБУ может в очередной раз рассмотреть повышение учетной ставки, но не думаю, что кардинально. Если учетная ставка повысится, думаю, ставки, как по депозитам, так и по кредитам будут расти, но не сразу и не кардинально", - сказал банкир.

Как отметил С.Наумов, повышение учетной ставки может вызвать приток валюты в страну, что окажет поддержку курсу гривни.

"Учетная ставка также влияет и на привлекательность для инвесторов вкладывать краткосрочные инвестиции в гособлигации. Поэтому повышение учетной ставки может вызвать приток валюты в страну, что мы и наблюдали в первой половине года, когда курс гривни серьезно укрепился. Кроме того, позитивно на курс валюты и настроение инвесторов может повлиять и очередной транш МВФ, который, я думаю, мы все-таки получим. Так что гривня, по моему мнению, не упадет драматически до конца года и будет находиться в пределах прошлогодних значений", - сказал он.

Директор департамента казначейства Идея Банка Ярослав Кабин полагает, что НБУ в сентябре может повысить учетную ставку до 20%.

"По нашим прогнозам, в сентябре учетная ставка может подняться до уровня 20%. Этим шагом Нацбанк может стимулировать рост ставок по депозитам в банковской системе. Это необходимо, чтобы мотивировать население увеличивать сбережения, что будет способствовать уменьшению потребительского спроса и снижению инфляционного давления", сказал он.

Как отметил Я.Кабин, предыдущие повышения учётной ставки не дало эффект роста ставок по депозитам. Многие банки даже их снижали, что в итоге привело к прибыльности в банковской системе за первое полугодие на уровне 8,3 млрд грн. Но в августе месяце начался отток гривневой ликвидности из банковской системы, банки сократили вложения в депозитные сертификаты НБУ с 70 млрд. грн на начало года до 23 млрд грн."Это говорит также о том, что в ближайшем будущем банки начнут обращаться к регулятору за кредитами рефинансирования, а также начнут активно повышать процентные ставки по депозитам. Данные шаги будут способствовать снижению давления на гривню. По нашим прогнозам, на конец года учётная ставка составит от 17% до 20%", добавил эксперт.

Вместе с тем, по оценке главного экономиста Альфа-Банка (Украина) и Укрсоцбанка Алексея Блинова, причин для повышения учетной ставки в сентябре недостаточно.

"На данный момент необходимости в дополнительном повышении учетной ставки нет. За последние несколько недель произошло существенное сокращение ликвидности банковской системы, которое само по себе способствует ускорению запаздывающей монетарной трансмиссии предыдущих решений НБУ по повышению учетной ставки. Изменение баланса рынка от избыточной ликвидности к недостаточной также привело к тому, что акцент переместился на ставки НБУ по активным операциям (ключевая ставка рефинансирования выше учетной на 2 процентных пункта и составляет 19,5% годовых). Нынешнего уровня учетной ставки вполне достаточно для управления инфляционными ожиданиями", - считает эксперт.

При этом он добавил, что в краткосрочной и среднесрочной перспективе ведущую роль для денежного рынка будет играть фискальная, а не монетарная политика. "Соответственно, нынешняя ситуация является тестом на способность НБУ и правительства вести согласованную монетарную и фискальную политику", - подчеркнул А.Блинов.

Эксперты также не исключают повышения учетной ставки НБУ в дальнейшем.

"Все зависит от инфляции. При росте инфляции НБУ может продолжить практику повышения учетной ставки", - сказал В.Пастернак.

"До конца года при сохранении нынешних тенденций учетная ставка может быть увеличена до 18,5%", - полагает В.Кравец.