США заявили о непризнании аннексии Крыма Россией

США не признают аннексию Крыма Россией. Санкции останутся в силе, "пока Россия не вернет Крым Украине", заявила вечером в понедельник, 2 июля, официальный представитель Белого дома Сара Сандерс. "Мы не признаём попытку аннексии Крыма Россией", - сказала она.

Ранее президент США Дональд Трамп уклончиво ответил на вопрос журналистов о возможности признания Крыма российским, заявив: "Посмотрим". Трамп 16 июля встретится в Хельсинки с президентом РФ Владимиром Путиным. Это будет первая официальная встреча двух глав государств после прихода Дональда Трампа к власти полтора года назад.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков 2 июля заявил, что президент РФ не собирается обсуждать Крым на встрече с Трампом.

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