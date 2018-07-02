Трамп не исключил признания Крыма российским

Отвечая на вопрос репортера, могут ли Соединенные Штаты признать Крым частью российской территории, американский президент ответил: "Мы посмотрим". Об этом в пятницу, 29 июня, сообщило агентство Reuters.

Аналогичным образом Дональд Трамп высказался о возможной отмене санкций в отношении России: "Мы посмотрим, что будет делать Россия". Эти заявления были сделаны во время общения Трампа с журналистами на борту президентского авиалайнера Air Force One по пути в штат Нью-Джерси.

Темами российского-американского саммита в Хельсинки, который пройдет 16 июля, станут предполагаемое вмешательство России в выборы в США, ситуации в Сирии и в Украине. "Я буду с ним говорить обо всем, - цитирует слова Трампа агентство Reuters. - Мы поговорим об Украине, мы поговорим о Сирии, о выборах... Мы не хотим, чтобы кто-то вмешивался в наши выборы".

Встреча в Хельсинки станет первым саммитом России и США со времен вступления Дональда Трампа в должность президента. До этого Трамп и Путин встречались лишь в рамках международных форумов. В пятницу,29 июня, телеканал CNN сообщил, что Трамп собирается заключить с Путиным сделку по Сирии, согласно которой официальному Дамаску отдадут часть территорий, находящихся под контролем оппозиционеров.