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Сборщики роялти: «пиратов» будут искать по ресторанам, телеканалам и радио
Украинские депутаты 15 мая приняли законопроект №7466 «Об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав». Отдельные его нормы начнут действовать уже к концу этого года.
Новый документ призван защитить владельцев авторских прав от недобросовестных пользователей их контентом. К таким чаще всего относят кафе и рестораны, проигрывающие у себя музыку, а также теле- и радиокомпании.
Их-то и заставят систематически платить роялти (денежный сбор) за пользование авторскими произведениями, а нарушителей будут наказывать новосозданные организации коллективного управления (ОКУ) под присмотром Минэкономразвития. Но зацепит нововведение и кошельки простых украинских потребителей.
В чем суть
В первую очередь, новый документ предусматривает:
* Каждая контролирующая организация получит монопольную лицензию на контроль за авторскими и смежными правами в отдельной сфере: распространением музыкального, видео контента и пр.
* ОКУ смогут от имени правообладателей заключать договора с пользователями, согласовывать размер вознаграждения (роялти), собирать, распределять и выплачивать собранное вознаграждение. Именно они будут обеспечивать защиту прав интеллектуальной собственности музыкантов, писателей, художников и др. правообладателей.
* Определена процедура аккредитации таких организаций. Аккредитованная ОКУ будет определяться на открытом конкурсе, а срок аккредитации составит три года.
* Установлены санкции для ОКУ за нарушения законодательства в сфере авторских и смежных прав: от предупреждения до лишения аккредитации.
«Закон повлияет как на владельцев авторских и смежных прав, так и на деятельность различных сфер бизнеса, в частности на провайдеров программных услуг, теле-, радиоканалов. А также на бизнес, использующий объекты интеллектуальной собственности в своей деятельности. Поскольку, во-первых, посредником такого использования в законном порядке будет ОКУ, что несколько изменит схему взаимодействия с владельцами прав, а во-вторых, данные организации будут призваны выявлять нарушения прав интеллектуальной собственности, что должно обеспечить правовую защиту авторского и смежных прав», - рассказал UBR.ua старший партнер ЮК "Наказ" Арсений Салалайко.
Подводные камни
В целом, говорят юристы, данный закон вносит ряд позитивных норм, которые должны обеспечить полноценное функционирование организаций коллективного управления и обеспечить авторам справедливое вознаграждение.
Однако, почти в каждой позитивной на первый взгляд норме, можно найти подводные камни. В частности, как заметил нам младший юрист Практики ТМТ Juscutum Игорь Шишко, к таким можно отнести целый ряд спорных положений нового документа:
По закону, аккредитованной может стать организация, которая является репрезентативной - управляет большим количеством объектов авторского права и смежных прав. Проще говоря, новосозданные организации просто не смогут пройти процедуру аккредитации.
Например, проекты тарифов, которые будут использоваться в договорах с пользователями, принимаются на общем собрании, что может повлечь за собой несправедливость и непрозрачность их формирования. Даже процедура согласования тарифов не гарантирует справедливой стоимости. Не исключено, что последнюю придется выбивать через суд.
* Возможность прописать в уставе ограниченные права членов на участие в общем собрании на основании оценочных критериев.
* Размер выплат вознаграждения за репрографическое воспроизведение (точное воспроизведение с помощью технических средств) произведений и приватное копирование привязаны к стоимости оборудования и материальных носителей.
Алогичность этой нормы эксперты выделяли и ранее - когда проект только подали в Раду. Ведь стоимость оборудования и материальных носителей никак не влияет на возможность устройства сохранять и воспроизводить объекты авторских и смежных прав. Куда справедливее было бы привязать выплаты к объему памяти устройства.
* Ограничение количества ОКУ, которые могут функционировать в той или иной области управления - по одному на каждую специфическую сферу.
Такое ограничение не соответствует ни международным, ни национальным правовым стандартам.
«Как следствие, на данный момент у нас есть закон, который закрывает правовой пробел в регулировании коллективного управления объектами авторского права и смежных прав. В то же время он открывает новые пути для злоупотреблений и ставит под угрозу права авторов», - подметил в беседе с UBR.ua Игорь Шишко.
Рестораны с телевизорами подорожают
Что касается самих потребителей, то изменения косвенно коснуться и их. Например, как рассказал нам начальник юридического отдела Украинской лиги авторских и смежных прав (УЛАСП) Александр Никин, после раздела рынка по контролю за авторскими правами, в цене вырастут не только лицензии для осуществления такой деятельности, но и конечные ценники компаний. Поскольку с них с удвоенной силой начнут собирать роялти.
«Лицензии вырастут в цене раза в три. К тому же, если до принятия этого закона, например, ресторан платил авторам вознаграждение в размере $30 в месяц, то теперь будет $100. Телепровайдеры, соответственно, тоже начнут закладывать подорожавшее роялти в свои пакеты. Попросят заплатить авторский сбор и магазины, где играет музыка», - подметил в разговоре с UBR.ua начальник юридического отдела Украинской лиги авторских и смежных прав (УЛАСП) Александр Никин.
Особо новый документ не коснулся, разве что, интернет-площадок с кино и музыкой, говорят эксперты. Но и их могут начать «кошмарить» с новой силой - инструменты для этого есть. Крупные правообладатели даже разработали новое ПО - ботов, которые мониторят интернет на определенный контент и проверяют, соблюдено ли авторское право.
«Уже сейчас они могут инициировать удаление авторского контента или через киберполицию инициировать блокировку веб-ресурса. Прецеденты уже были. А с внедрением нового закона сбор доказательной базы для наложения штрафов или ограничения работы сайта станет еще проще», - добавил нам Александр Никин.
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