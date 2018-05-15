Заставили санкции: Верховная Рада улучшила защиту авторских прав

Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект, устанавливающий правила работы организаций коллективного управления авторскими правами.

Законопроект "Об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского и смежных прав" с правками, в том числе внесенными под стенограмму, поддержали 246 народных депутатов.

В документе отмечается, что ОКУ (организацией коллективного управления - ред) является зарегистрированное общественное объединение со статусом юридического лица, не имеющее целью получение прибыли, основанное исключительно правообладателями, деятельность которого направлена на коллективное управление имущественными правами на объекты авторского права и (или) смежных прав.

Закон устанавливает порядок и требования для аккредитации и регистрации ОКУ, особенности наполнения Реестра таких организаций, а также регулирует вопросы сбора, распределения и выплаты ими вознаграждения держателям авторских прав.

Соответственно, планируется определить по одной ОКУ за каждой из сфер коллективного управления, за счет чего автор будет знать организацию, отвечающую за то или иное направление деятельности.

Кроме того, в документе предусмотрены критерии отбора ОКУ: только те организации, которые имеют наибольший репертуар, международное признание и поддержку правообладателей, смогут получить соответствующий статус.

Как сообщалось, действие Генерализированной системы преференций, которая дает возможность беспошлинного ввоза на территорию США более 3,5 тыс видов товаров из Украины, с 26 апреля было приостановлено для 155 видов украинских товаров из-за нарушения авторских прав в Украине.

Статьи по теме:

07.05.18 Кнут интеллектуальной собственности: почему США забрали у Украины торговые льготы

Одной из основных претензий США к Украине уже долгое время является непрозрачная деятельность организаций коллективного управления имущественными правами в сфере авторского и смежных прав.

