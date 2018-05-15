Финансовые новости
- |
- 15.05.18
- |
- 20:15
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Заставили санкции: Верховная Рада улучшила защиту авторских прав
17:17 15.05.2018 |
Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект, устанавливающий правила работы организаций коллективного управления авторскими правами.
Законопроект "Об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского и смежных прав" с правками, в том числе внесенными под стенограмму, поддержали 246 народных депутатов.
В документе отмечается, что ОКУ (организацией коллективного управления - ред) является зарегистрированное общественное объединение со статусом юридического лица, не имеющее целью получение прибыли, основанное исключительно правообладателями, деятельность которого направлена на коллективное управление имущественными правами на объекты авторского права и (или) смежных прав.
Закон устанавливает порядок и требования для аккредитации и регистрации ОКУ, особенности наполнения Реестра таких организаций, а также регулирует вопросы сбора, распределения и выплаты ими вознаграждения держателям авторских прав.
Соответственно, планируется определить по одной ОКУ за каждой из сфер коллективного управления, за счет чего автор будет знать организацию, отвечающую за то или иное направление деятельности.
Кроме того, в документе предусмотрены критерии отбора ОКУ: только те организации, которые имеют наибольший репертуар, международное признание и поддержку правообладателей, смогут получить соответствующий статус.
Как сообщалось, действие Генерализированной системы преференций, которая дает возможность беспошлинного ввоза на территорию США более 3,5 тыс видов товаров из Украины, с 26 апреля было приостановлено для 155 видов украинских товаров из-за нарушения авторских прав в Украине.
Статьи по теме:
07.05.18 Кнут интеллектуальной собственности: почему США забрали у Украины торговые льготы
Одной из основных претензий США к Украине уже долгое время является непрозрачная деятельность организаций коллективного управления имущественными правами в сфере авторского и смежных прав.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Заставили санкции: Верховная Рада улучшила защиту авторских прав
|Луценко подписал представление на дачу согласия Рады на привлечение к уголовной ответственности нардепа от «Оппоблока» Дунаева
|Киев решил повысить тарифы на проезд в коммунальном транспорте до 8 гривен с 15 июля
|Девелоперов обяжут пересчитывать стоимость недвижимости во время возврата средств людям или выплат неустоек
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Торговля на межбанке 14 мая была достаточно спокойной
|В очередь за Коломойским: что получит Украина от поражения России в Гааге
|ФГВФЛ нашел повод для групповых исков
|Сбитый летчик. Почему уходит Сурков и чего ждать Украине
|«Любимец» НАБУ: Чем известен умерший судья Бобровник
|Хрупкий «Панцирь». Как беспилотники-камикадзе уничтожают новейшие российские системы ПВО
Это интересно
|Японские гиганты создадут твердотельные аккумуляторы для электромобилей
|LG запустила собственную блокчейн-платформу Monachain
|4K-телевизор Xiaomi Mi TV 4S с диагональю 50" обойдётся в $380
|Коллекция Рокфеллера ушла с молотка за 830 млн долларов
|Google Assistant заполучил новые голоса, стал вежливее и вскоре заговорит по-русски
|Google Duplex — искусственный интеллект, который способен сам позвонить за вас в магазин и сделать заказ
|Google показала новые возможности Google Maps и Google Lens