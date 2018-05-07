Кнут интеллектуальной собственности: почему США забрали у Украины торговые льготы

Алена Омельченко, "Ильяшев и Партнеры"

26 апреля Украина потеряла возможность беспошлинного экспорта в США по 155 товарным позициям.

Или, если говорить языком документов, Офис торгового представителя США "приостановил действие Генерализированной системы преференций (GSP)" для этих позиций украинского экспорта.

Такое решение Вашингтона в Киеве многие поспешили оценить как громкий провал экономической политики. Впрочем, следует учесть: к большинству других стран, при схожих условиях, наказание было бы применено гораздо раньше.

А главное - то, что Украина сохраняет шансы быстро восстановить действие преференций.

Инструмент поддержки

Система GSP была основана в 1976 году и предназначена для содействия экономическому росту развивающихся стран. Им предоставляется право на льготный беспошлинный ввоз на территорию США около 5000 видов товаров из 127 стран.

Продукция, подпадающая под беспошлинный режим, включает широкий ассортимент промышленных товаров, различные виды химических веществ, строительные материалы, части к двигателям, ювелирные изделия, некоторые виды сельскохозяйственной продукции...

Критерии, на основании которых Штаты разрешали беспошлинную торговлю - это не только экономика.

Еще несколько лет назад одним из крупнейших реципиентов льготного режима была Россия, но в конце 2014 году она была лишена доступа к GSP как страна, которая уже не соответствовала критериям этой программы, чем освободила нишу, которую можно было занять.

А для Украины "свободную торговлю" расширили.

В 2015 году более 3800 видов товаров из Украины имели все возможные преимущества в рамках восстановленного действия GSP.

По некоторым экспертным оценкам, Украина за год экспортирует в США по беспошлинному режиму товаров на сумму около $60 млн - это 9% нашего экспорта в Штаты. Хотя потенциал значительнее: всего американские компании импортировали в рамках GSP продукции и сырья на сумму $19 млрд

Отложенное наказание

В то же время не секрет, что США уделяют особое внимание защите прав интеллектуальной собственности, в первую очередь американских правообладателей, в разных странах мира.

С этой целью Офис торгового представителя США с 1989 года на ежегодной основе проводит пересмотр "Специального доклада 301" о нарушении прав интеллектуальной собственности в разных странах мира. Этот документ определяет перечень стран, в которых не обеспечивается адекватная и эффективная правовая охрана интеллектуальной собственности и защита авторских и смежных прав.

К таким странам США могут применять различные ограничения и санкции.

В "Специальном докладе 301" в зависимости от степени нарушений страны делятся на три категории: (1) "Страны надзора" (Watch List), (2) "Страны приоритетного надзора" (Priority Watch List), (3) "Приоритетные зарубежные страны" (Priority Foreign Countries).

Украина в этом документе - на нижней ступени.

Так, по результатам "Специального доклада 301", в течение 2008-2011 годов Украина находилась в списке "Стран надзора". В 2012 году статус страны ухудшился, нас отнесли к списку "Страны приоритетного надзора", а в 2013 году вообще присвоили самый низкий статус - "Приоритетной зарубежной страны" (Priority Foreign Country), из-за чего Международный альянс интеллектуальной собственности (IIPA) неоднократно призывал лишить Украину доступа к GSP.

В связи с политической ситуацией в стране в 2014 году Украину исключили из этого списка, и Офис торгового представителя рекомендовал не применять санкции против Украины.

Впрочем, несмотря на положительную динамику, официальный Киев до сих пор не решил проблемы, которые беспокоили американцев. Поэтому Вашингтон принял компромиссное решение - 22 декабря прошлого года Украине дали отсрочку решения о частичном приостановлении преференций в рамках GSP на 120 дней.

В конце концов, крайний срок вышел, Киев так и не сделал то, чего ждали в Вашингтоне, а следовательно, торговые ограничения вступили в силу.

Что должна сделать Украина

Однако нельзя сказать, что Украина вообще не проводит меры по улучшению защиты интеллектуальной собственности.

Скорее, положительные сдвиги недостаточны для преодоления накопившихся проблем, среди которых и неэффективная и непрозрачная система сбора роялти, и использование нелицензионного программного обеспечения в государственных органах, и высокий уровень интернет-пиратства.

Одной из основных претензий США к Украине уже долгое время является непрозрачная деятельность организаций коллективного управления имущественными правами в сфере авторского и смежных прав.

Эти проблемы должны решить два правительственных законопроекта, которые были согласованы с международными экспертами и уже прошли первое чтение в Верховной раде.

Первый - "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопросов авторского права и смежных прав", разработанный в соответствии с положениями Соглашения об ассоциации.

Второй - "Об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского и (или) смежных прав", который создает прозрачные условия для деятельности организаций коллективного управления.

При условии, что Верховная рада в ближайшее время примет вышеупомянутые законопроекты, стоит надеяться, что администрация США уже скоро поддержит восстановление действия таможенных преференций.

В правительстве надеются, что после принятия обоих законов Украина перейдет в группу "Стран надзора" - самого легкого уровня нарушений.

Для полного исключения из списка нарушителей Киеву необходимо еще отказаться от пиратского софта в госведомствах, однако на это, как всегда, нет средств.

Таким образом, ситуация с приостановкой преференций для 155 товарных позиций, безусловно, неприятна, однако не стоит спешить с криками "зрада".

Важность нынешней ситуации скорее состоит в том, что реформы интеллектуальной собственности уже невозможно откладывать в долгий ящик.

Впервые за долгие годы у нас появился шанс решить эту проблему.

А торговые ограничения, введенные США, могут стать эффективным пинком для украинской власти.