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Штраф за неуплату налогов в 8,3 млрд гривен наложен на Нафтогаз, а не лично на Коболева, - глава Энергетической таможни
14:02 02.03.2018 |
Штраф в размере 8,3 млрд гривен предъявлен не персонально председателю правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву, а компании, которую он возглавляет, за неуплату НДС при закупке 2,4 млрд куб. м газа у "Газпрома" в 2015 году.
Об этом в комментарии Українським Новинам заявил начальник Энергетической таможни Игорь Пиковский.
"Штраф не на Коболева. Согласно ст. 4 Таможенного кодекса штраф - на предприятие, где указывается руководитель или лицо, исполняющее его обязанности. В данном случае - НАК "Нафтогаз Украины" и ее руководитель Андрей Коболев", - заявил Пиковский.
При этом он отметил, что Коболев в постановлении Государственной фискальной службы о наложении штрафа назван гражданином Украины, поскольку это соответствует форме документа.
"Это такая форма документа. Почему гражданин Украины? Потому что, к примеру, в "Укравтодоре" руководитель предприятия не гражданин Украины", - пояснил Пиковский.
По его словам, размер штрафа составляет 8,3 млрд гривен, поскольку согласно ст. 485 Таможенного кодекса он взимается в размере 300% от неуплаченной суммы.
При этом Пиковский отметил, что если НАК не согласен с решением о штрафе, то компания может обжаловать его в центральном аппарате ГФС, а если аппарат примет решение в пользу заявителя и оставит в силе решение таможенного органа, то НАК может обратиться в суд.
Как сообщали Українські Новини, 1 марта Коболев заявил, что ГФС 28 февраля предъявила ему два персональных штрафа в размере 7 млрд гривен и 1,3 млрд гривен за нарушение процедуры таможенного оформления газа, купленного у компании "Газпром".
В сентябре прошлого года ГФС Украины заявляла, что НАК "Нафтогаз Украины" уклоняется от уплаты налогов на сумму почти в 2,8 млрд гривен за 2,4 млрд куб. м газа, поставленного "Газпромом" в октябре-ноябре 2015 года.
НАК подтверждает получение и использование газа, однако заявляет, что не может подписать акт приема-передачи газа, поскольку "Газпром" учел в них 472,3 млн куб. м газа, которые якобы были поставлены российской стороной в период октября-ноября 2015 года на неконтролируемые Украиной территории Донецкой и Луганской областей через пункты пропуска "Прохоровка" и "Платово".
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