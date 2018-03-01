ГФС выписала мне 8,3 млрд грн штрафа за отказ оформлять и оплачивать поставляемый Газпромом газ в ОРДЛО, - Коболев

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев получил от ГФС уведомление о двух персональных штрафах на 7 млрд грн и 1,3 млрд грн за отказ "Нафтогаза" оформлять и оплачивать природный газ, который ОАО "Газпром" поставлял на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев, передает Цензор.НЕТ.

"А вот и поздравления с победой в Стокгольме, которое я сегодня получил от Государственной фискальной службы Украины: два персональные штрафы на сумму 7 и 1,3 млрд грн. То есть я (как физическое лицо) должен уплатить 8,3 млрд грн "не позднее пятнадцати дней". Основание, указанное в тексте постановления, "не обеспечил возможность предоставления дополнительной таможенной декларации с полным пакетом товаросопровождающих документов". Реальная причина - отказ "Нафтогаза" оформлять и оплачивать природный газ, который ОАО "Газпром" контрабандно поставлял на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. Именно поэтому мы до сих пор и не можем предоставить весь пакет документов, поскольку не будем платить за газ, который не заказывали и не использовали, но на котором настаивает "Газпром". Я не жалуюсь, я просто хочу, чтобы все понимали, с какими "патриотами" нам здесь приходится иметь дело :)", - рассказал Коболев и обнародовал соответсвующие документы.