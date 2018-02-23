Что может выйти, если Нацбанк подчинить Совету финансовой стабильности

Александр СУКОВ / Деловая столица

Первый вице-премьер Степан Кубив хочет, чтобы Национальный банк Украины поделился с правительством своими полномочиями в сфере монетарной политики. Об этом он заявил на заседании Кабинета Министров в среду. "Параметры инструментов монетарной политики, когда мы говорим об учетной ставке, целевой уровень инфляции, монетарные агрегаты должны утверждаться ежегодно Советом финансовой стабильности", - сказал он.

Кубив поставил под сомнение необходимость в столь большой независимости центробанка. "Мы не должны сегодня строить то или иное независимое учреждение от государства, от правительства, от Верховной Рады. Мы должны вместе работать в этом аспекте", - сказал он.

Упомянутый Кубивым Совет финансовой стабильности (СФС) - орган, созданный президентским указом еще в марте 2015 г. Тогда было утверждено и положение о совете, согласно которому в его состав входят руководители НБУ, Минфина, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Нацкомфинуслуг и Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Согласно отчету СФС, за период с апреля 2016 по март 2017 гг. было проведено семь заседаний, в том числе два - внеочередных. А поскольку решения совета, согласно положению об этом органе, имеют рекомендательный характер, то он преимущественно "одобрял", "рекомендовал" и "советовал".

Опрошенные "ДС" эксперты по-разному оценили предложение первого вице-премьера. "Это достаточно прогрессивное предложение, и оно способно обеспечить "смычку" политики Минфина и НБУ для достижения целей макроэкономической стабильности", - считает финансовый эксперт Алексей Кущ. Он привел пример США, где есть такой термин, как "Treasury", который обозначает управление казначейскими операциями. "Наличие такого органа приведет к более скоординированной политике и сделает невозможным многочисленные случаи разбалансировки курса национальной валюты и инфляции по причине несогласованных действий Минфина и НБУ", - отметил Алексей Кущ.

Однако с ним согласились не все. Финансовый эксперт Андрей Блинов назвал эту инициативу глупостью, и удивился, что она прозвучала от человека, которые несколько месяцев сам был главой НБУ (Степан Кубив возглавлял НБУ с февраля по июнь 2014 г). "Во всем мире мандат проведения денежно-кредитной политики имеет центробанк. Председатель НБУ лично несет политическую ответственность, но при этом во многих странах мира существует многоступенчатая процедура назначения и увольнения этого человека, чтобы обеспечить независимость работы правления центробанка. Другой вопрос, что НБУ должен тесно координировать свою политику с правительством и Минфином. Поскольку и главу НБУ, и главу правительства, как и членов правительства утверждает парламентское большинство, кардинальных противоречий между ними быть не должно", - считает Андрей Блинов.

По мнению заместителя директора Центра экономической стратегии Марии Репко, сегодня норма, что центральный банк должен быть подконтрольным правительству в своей монетарной политике, с точки зрения экономической науки сильно устарела. «Именно зависимый от правительства центральный банк внес огромный вклад в гиперинфляцию 1990-х. Напомню, что тогда родители сегодняшних 30-летних на кухнях резали пачки розовых купонов, а бабушки стояли в очередях за подсолнечным маслом, потому что оно могло храниться несколько месяцев - за это время его цена удваивалась или утраивалась. Тогда Национальный банк убивал экономику бесконтрольной печатью денег, потому что правительству нужно было поддерживать отдельные отрасли экономики или выполнять бюджет. Тогда Украина была совсем молодой страной, никто попросту еще не знал, а как нужно, как правильно. Сейчас же к нашим услугам - огромный накопленный годами опыт и собственных, и зарубежных граблей, описанный и аккуратно каталогизированный учеными-экономистами», - отметила она.

По мнению Марии Репко, профильный вице-премьер в первую очередь должен понимать ценность независимого Национального банка для экономики - как условия макроэкономической стабильности, базиса, без которого невозможен никакой рост и развитие, сколько «точек роста» не нарисуй.

Александр Крамаренко, главный редактор "Деньги.UA", считает инициативу Кубива грубейшим нарушением закона о Нацбанке. "Это ставит под удар институциональные способности Нацбанка и вызовет жесткую реакцию со стороны международных финансовых организаций. Так как независимость НБУ - это гарантия неиспользования эмиссионных инструментов для финансирования дефицита госбюджета и гарантия (пусть и несовершенная) недопущения просто воровства эмиссионных ресурсов", - отметил он.