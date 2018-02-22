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Кубив предложил ограничить независимость Нацбанка
Полномочия Национального банка в проведении монетарной политики нужно ограничить, передав ряд функций Совету по финстабильности.
Об этом заявил первый вице-премьер Степан Кубив на заседании правительства.
С таким предложением он выступил в ходе обсуждения Принципов стратегического реформирования государственного банковского сектора.
"Параметры инструментов монетарной политики, когда мы говорим об учетной ставке, целевом уровне инфляции, монетарных агрегатах, должны утверждаться ежегодно Советом по финансовой стабильности", - заявил Кубив.
Первый вице-премьер поставил под сомнения необходимость независимости НБУ.
"Мы не должны сегодня строить то или иное независимое учреждение от государства, от правительства, от Верховной Рады. Мы должны вместе работать в этом аспекте", - заявил он.
Отметим, что Степан Кубив возглавлял НБУ с 24 февраля по 19 июня 2014 года. За время его каденции банкам была выдана наибольшая сумма рефинансирования (63 млрд грн). Многим коммерческим банкам "рефинанс" не помог справиться с проблемами ликвидности.
Большая часть рефинансирования не была возвращена регулятору из-за неплатежеспособности финучреждений.
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