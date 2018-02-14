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НАБУ сообщило о подозрении и задержало мэра Одессы Труханова в аэропорту "Борисполь"
10:44 14.02.2018 |
Национальное антикоррупционное бюро задержало в аэропорту "Борисполь" (Киевская область) и сообщило о подозрении мэру Одессы Геннадию Труханову.
Об этом Українським Новинам сообщил источник в НАБУ.
По его словам, Труханов прилетел рейсом из Варшавы (Польша) в аэропорт "Борисполь", где его задержали пограничники и передали детективам НАБУ.
На данный момент правоохранители везут Труханова в здание НАБУ для допроса.
Как сообщали Українські Новини, НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили о подозрении Труханову и еще 4 чиновникам мэрии по делу о продаже завода "Краян".
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23.10.2017 У мэра Одессы Труханова проходят обыски в рамках расследования двух уголовных дел - НАБУ
Расследуется возможное присвоение средств местного бюджета путем завышения стоимости работ по реконструкции автодорог т передачи имущества КП "Международный аэропорт Одесса" в уставный капитал ООО "Международный аэропорт Одесса".
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