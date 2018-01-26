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Труханова встряхнуло: Одесских депутатов допрашивают, мэр прячется, а сессию переносят
22:09 25.01.2018 |
Кое-кто уже поставил жирный крест на дальнейшей судьбе Геннадия Труханова в качестве мэра города, и такие слухи имеют под собой определенную почву.
Одесса почти месяц живет и работает без городского главы, что порождает все более и более обоснованные слухи о том, что у Геннадия Труханова серьезные проблемы. По крайней мере, последние события свидетельствуют именно об этом: в городе физически нет трех вице-мэров - Светланы Бедреги, Андрея Котляра, Павла Вугельмана, а также главы департамента коммунальной собственности. Собственно, заседание комиссии по коммунальной собственности уже несколько раз переносилось, а сам мэр Труханов неожиданно продлил и без того длинный отпуск, после чего отправился в командировку, минуя Одессу. Что происходит в городской власти выясняло Depo.Одесса.
Уставший Труханов
Городской глава Геннадий Труханов - не из тех политиков, кто любит долго отдыхать. Ранее он неоднократно брал отпуска, но, конечно, на срок не более 3-4 дней. Когда же 26 декабря прошлого года городской глава решил "выпасть из обоймы" до 18 января, стало понятно, что в трухановском "королевстве" "Доверяй делам" что-то неладно.
Подозрительной была не только продолжительность отпуска, но и его время - новогодне-рождественские праздники, в которых мэр традиционно принимает участие. И если Новый год - это светский праздник, то Рождество и Крещение - религиозные, а в этом вопросе Геннадий Труханов очень принципиален. Раньше он ежегодно принимал участие в крещенских купаниях и рождественских церковных службах, что очень тщательно освещалось в подконтрольных ему СМИ и на страницах в соцсетях. Однако этот год начался без традиционных январских селфи.
Фото: Facebook/Геннадий Труханов
И вот тебе: мэра нет. Причем как физически, так и виртуально. Личная страница городского главы в соцсети Facebook с 31 декабря прошлого года по 6 января текущего не обновлялась. Накануне Рождества в соцсети и на официальном сайте Одесского горсовета от Труханова появилось поздравление с праздником, но потом опять - тишина на две недели, и лишь 20 января у мэра сообщили, что горсовет окажет помощь правоохранителям, пострадавшим 19 января, во время стрельбы на Новосельского, а также семье погибшего полицейского Сергея Пригарина.
Стоит отметить, что после окончания срока отпуска мэр на работу не вышел, а на сайте горсовета появилось уведомление о продлении отпуска еще на несколько дней. Однако по его окончанию Труханов в мэрии опять таки не появился, а отправился в командировку в Грецию, прихватив с собой некоторых заместителей. После этого на сайте горсовета и на странице Труханова в Fаcebook начали появляться фотографии, иллюстрирующие его визит в Грецию.
Фото: Facebook/Геннадий Труханов
Вообще для Труханова, который всегда весьма ощутимо присутствует в СМИ, это информационный вакуум, который, похоже, возник не от хорошей жизни.
Подешевевшая "евромэрия"
Факты, как говорится, - вещь упрямая, и они красноречиво свидетельствуют: отпуск мэра странным образом совпал с резким повышением внимания НАБУ и СБУ к делам одесской мэрии. Так, еще 12 декабря 2017 года бюро заявило о вручении подозрения депутату Одесского областного совета, который якобы пытался дать взятку в $500 000 детективу НАБУ за снятие ареста с денежных средств фирмы, к которой он имеет отношение, также детективов заинтересовали 185 миллионов гривен, которые мэрия заплатила за админкомплекс бывшего завода "Краян", куда постепенно переезжают большинство департаментов и управлений городского совета. По мнению правоохранителей, цена за старое админздание далеко не рыночная, речь идет о коррупционной схеме завладения деньгами общины. Депутатом оказался член фракции "БПП" в облсовете - Олег Бабенко, который сначала опроверг любые обвинения, а затем, по некоторым данным, сбежал от спецназа в Киеве.
Через некоторое время Бабенко на своей странице в Facebook заявил о готовности сотрудничать с "органами".
Позже появилась информация, что депутат таки ходил 19 января на допрос в Генпрокуратуру.
Фото: Facebook/Олег Бабенко
А НАБУ продолжило начатое ранее уголовное производство по покупке здания "европейской мэрии", которое с многочисленными тендерами на ремонт и оборудованием уже стоило одесситам примерно полмиллиарда гривен. И, похоже, усилия НАБУ не были напрасными: несколько дней назад появилась удивительная информация, согласно которой продавец "Краяна" готов вернуть городу большую часть полученных средств, а именно 95 миллионов гривен, таким образом, снизив цену продажи админздания до 90 миллионов. Якобы компания уже пыталась вернуть мэрии деньги, но там не хотят их принимать.
В распоряжение Depo.Одесса попали документы, в которых говорится об изменении условий продажи административного здания.
По другой информации, городской совет должен собраться на внеочередное заседание 9 января, но не смог это сделать из-за отсутствия большого количества депутатов. Потом вопрос решили включить в повестку дня очередной сессии, запланированной на 31 января. Однако по последним, причем официальным, данным, сессионное заседание перенесли из-за отсутствия кворума на 16 февраля.
Ситуация просто сенсационная, если вспомнить, что в нынешнем составе депутатский корпус посещает сессии очень дисциплинированно - тех, кто не ходит, нет, прогулы носят ситуативный характер. И вот неожиданность - нет кворума. Все это может говорить о том, что позиции мэра чрезвычайно шатки, и он не рискует выйти на такое публичное мероприятие, не имея уверенности в своих позициях.
Допросы "доверчивых"
Тот факт, что за Труханова хорошенько взялись, подтверждает и подключение к "бомбардировке" СБУ. Сначала "чекисты" рассказали о деле, которое касается сразу трех компаний, входящих в орбиту влияния мэра и занимающихся ремонтом дорог. Оперативники выяснили, что во время государственных закупок собственники и топ-менеджмент компаний "Дорлидер", "Дорсервис" и "Пивденьдортех" шли на сговор с организаторами для получения контрактов. Как сообщает пресс-служба СБУ в Одесской области, дельцы также применяли схемы по уклонению от уплаты налогов, завышению стоимости своих работ и использованных материалов. Общая сумма присвоенных только за два года средств - более ста миллионов гривен. Суд уже доказал, что предприниматели уклонялись от уплаты налогов в размере пяти миллионов гривен. "По выводам экспертов, некачественное выполнение подрядчиками дорожных работ повлияло на безопасность транспортной инфраструктуры страны и привело к многомиллионным убыткам бюджетов различных уровней", - говорится в сообщении. Компании были оштрафованы на 37 миллионов гривен и отлучены от участия в конкурсах на три года.
Кроме того, работники СБУ вызвали на допрос одного из близких к Труханову депутатов - Юрия Шумахера. Его, как члена бюджетной комиссии, допросили на предмет незаконной помощи от городского совета Спасо-Преображенскому собору УПЦ МП. Вряд ли это будет иметь какие-то правовые последствия для мэра и его окружения, но предупреждение очевидное.
По данным источников, все это время Геннадий Труханов и его союзники ведут переговоры с Администрацией президента и пытаются уговорить власти дать отмашку силовикам. "Есть большие шансы на то, что мэр в очередной раз договорится, но из этого поединка он выйдет значительно ослабленным как экономически, так и политически. Скорее всего, он пойдет на серьезные компромиссы и уступки, уменьшит очевидные проявления коррупции, а правоохранители получат с Банковой приказ затормозить", - считает источник Depo.Одесса в мэрии.
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