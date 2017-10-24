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У мэра Одессы Труханова проходят обыски в рамках расследования двух уголовных дел - НАБУ
14:05 23.10.2017 |
Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратур (САП) проводят обыски по месту работы и проживания мэра Одессы Геннадия Труханова в рамках расследования двух уголовных производств.
Как сообщила в понедельник пресс-служба НАБУ на странице в соцсети Фейсбук, в рамках одного уголовного производства расследуется возможное присвоение средств местного бюджета путем завышения стоимости работ по реконструкции автодорог и дальнейшего перечисления незаконно полученных доходов на счета подконтрольных оффшорных компаний.
Второе производство касается передачи имущества КП "Международный аэропорт Одесса" в уставный капитал ООО "Международный аэропорт Одесса", в результате которого, по мнению детективов, имущество территориальной громады незаконно выбыло из ее владения, чем последней нанесен ущерб на сумму свыше 100 млн грн.
"Обыски проводятся по месту жительства лиц, которые могут быть причастны к совершению указанных уголовных преступлений, и по месту нахождения вещей и документов, имеющих значение для уголовного производства. Учитывая то, что детективы также проверяют версию возможной причастности мэра города Одессы к указанным уголовным преступлениям, следственные действия (обыски) проводятся по месту его работы и проживания", - сказано в сообщении НАБУ
Ранее в этот день источник в правоохранительных органах сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что следователи НАБУ в понедельник провели следственные действия в кабинете мэра Одессы Геннадия Труханова.
Как сообщалось, в начале октября 2017 года мэр Одессы Геннадий Труханов во время визита в Киев посещал офис НАБУ.
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