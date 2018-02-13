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Порошенко подписал указ об освобождении Романова с должности главы Укроборонпрома
08:03 13.02.2018 |
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об освобождении Романа Романова с должности генерального директора госконцерна "Укроборонпром".
"Освободить Романова Романа Анатольевича с должности генерального директора Государственного концерна "Укроборонпром", - говорится в указе №26/2018 на официальном сайте президента Украины в понедельник вечером.
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Украинское правительство по инициативе Минэкономразвития ввело в наблюдательный совет госконцерна "Укроборонпром" бывшего сотрудника Пентагона, видного специалиста по организации и развитию оборонно-промышленного комплекса Энтони Тетера.
Как сообщалось, в понедельник вечером глава госконцерна "Укроборонпром" Роман Романов заявил о своем решении уйти с занимаемой должности.
"Я принял решение оставить свою должность главы ГК "Укроборонпром". Заявление об этом я написал еще в прошлом году, надеюсь, что президент Украины Петр Порошенко поддержит мое решение", - говорится в заявлении Р.Романова, опубликованном на официальном сайте госконцерна в понедельник вечером.
"Все годы работы в "Укроборонпроме" СМИ напоминали мне, что я пришел в Госконцерн из бизнеса. Это правда. И я считаю, что в жизни каждого мужчины должен быть период, какой он обязан отдать служению своей стране. И эти 3,5 годы были моим служением", - отметил он.
Р.Романов поблагодарил сотрудников "Укроборонпрома", "которые поверили в возрождение оборонной промышленности страны". "Уверен, что мой последователь продолжит этот курс. А я плавно передам ему все дела, чтобы этот переход никоим образом не отобразился на эффективности работы Концерна", - отметил он.
В.Гройсман на заседании Кабмина 27 декабря минувшего года инициировал увольнение главы "Укроборонпрома" за невыполнение поручения правительства о погашении задолженности по зарплате на входящем в госконцерн "ГП "Николаевский судостроительный завод".
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Помимо всем известной информации о ректорстве в КПИ, господин Згуровский является также доктором технических наук, академиком НАН Украины, Академии педагогических наук Украины, а также иностранным членом Российской академии наук.
В свою очередь Р.Романов отказался от добровольной отставки и заявил, что разрешение ситуации с погашением задолженности требует качественных решений правительства, а не поиска "козлов отпущения". По его словам, проблема возникла из-за прекращения в феврале 2015 года компенсации затрат судозавода на содержание недостроенного крейсера "Украина", а неоднократные обращения госконцерна в Кабмин с предложениями по разрешению данной ситуации остались без ответа. Глава "Укроборонпрома" отметил, что не готов погасить задолженность за счет средств госконцерна, считая такое решение незаконным.
В январе 2018 года Кабинет министров предложил президенту Петру Порошенко уволить Р.Романова и рассчитывает на внесение новой кандидатуры недавно обновленным набсоветом госконцерна, который возглавил ректор Национального технического университета Украины (НТТУ) "Киевский политехнический институт им. Сикорского" Михаил Згуровский.
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