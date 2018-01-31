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Зачем Пентагону свой доктор в Укроборонпроме
21:21 31.01.2018 |
Украинское правительство по инициативе Минэкономразвития ввело в наблюдательный совет госконцерна "Укроборонпром" бывшего сотрудника Пентагона, видного специалиста по организации и развитию оборонно-промышленного комплекса Энтони Тетера. Чем, впрочем, гражданин США с докторской степенью занимается в Украине с 2016 г.
Происходит это назначение на фоне грядущих поставок в Украину противотанковых комплексов Javelin и в целом углубления военного сотрудничества между Украиной и США.
Доктор Тетер
Сайт Кабмина также опубликовал биографию нового "надзирателя" в "Укроборонпроме". Отмечается, что он с 2001 по 2009 гг. возглавлял Агентство передовых оборонных исследовательских проектов (DARPA) США, где занимался инновационными и высокодоходными проектами.
Господин Тетер проходил службу в Военно-морском и Оборонном подразделениях американской армии, а также в Офисе национальной политики контроля над наркотиками. Получил степени бакалавра по электротехнике Политехнического института Ренсселера (Rensselaer Polytechnic Institute), магистра и доктора по электротехнике Стэнфордского университета (Stanford University). Американский эксперт, помимо работы в Украине, последние два года является членом Совета по конкурентоспособности США. Исходя из послужного списка, Тетер прекрасно разбирается и в том, как техника ездит и стреляет, и в том, как добиться этого максимально прозрачно и эффективно.
Теперь свои навыки он будет применять в Украине более целенаправленно - в "Укроборонпроме", к которому периодически возникают претензии относительно коррупции.
Пертурбации в украинском ОПК
Нельзя не обратить внимание на ряд других событий, касающихся украинской оборонки. Для начала вспомним, что также в среду, 31 января, Кабмин принял на заседании ходатайство к президенту Петру Порошенко уволить гендиректора "Укроборонпрома" Романа Романова, о чем в Кабмине говорили еще в прошлом году и даже советовали Романову писать заявление по собственному желанию. Замену, по словам премьер-министра Владимира Гройсмана, ищут. И вполне возможно, что преемник уже определен.
Далее. Экс-командующий силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес, "дембельнувшийся" в декабре из сухопутных сил США в Европе, выступил на брифинге в Хельсинской комиссии, посвященном европейской безопасности в этом году. Он детально остановился на украинском ОПК, коррупции, санкциях и т. п. Генерал толсто намекал Киеву, что с коррупцией пора завязывать, пусть и недовольный ею Запад не меняет санкционную политику в отношении России.
Ходжес высоко оценил украинских защитников и де-факто бульдозером прошелся по оборонному сектору. Для красочности он привел пример со своим посещением Харьковского танкового завода. "Я восхищаюсь историей и слышал о Харьковском танковом заводе. Харьков был очень важным городом во времена Второй мировой войны. Т-34, возможно, самый знаменитый танк Второй мировой, там был разработан и производился", - сделал он комплимент. А после поведал, что его очень удивил ряд новеньких танков, которые, как сказал Ходжесу один из работников, идут на экспорт. "Экспорт? Вы просите Javelin, а сами экспортируете танки?" - якобы удивился американский генерал. Якобы - потому что, без сомнений, экс-командующий силами США в Европе не мог не знать об успехах Украины на мировом рынке вооружений. Это ясно и потому, что Ходжес указал на недостаточную координацию и слабую прозрачность в ОПК: "Я не эксперт, но они могли бы производить больше, и мы возвращаемся к тому, какова структура их экономики и как работает парламентский надзор".
Дать по рукам
Если сложить пазл с Тетером, отставкой Романова и критикой Ходжеса, картинка становится более объемной. Тот же Тетер в набсовете "Укроборонпрома" будет выступать в роли своеобразного сторожевого пса. Штука в том, что, хотя Украине предоставляют военную помощь, включая катера Island, ПТРК Javelin, от США в рамках международных соглашений, это не значит, что нет необходимости в контроле за полной реализацией договоренностей.
Как уже писала "ДС" на примере с катерами, такой тип сотрудничества сталкивается с рядом проблем. Во-первых, США раз за разом, и особенно сейчас, пытаются "цивилизовать" формат оружейных сделок: получить тот или иной образец можно даром, но за сервис и обучение извольте раскошелиться. До сих пор Украина старательно избегала подобного формата. Проблема не в дороговизне сервиса американской техники, а в том, что закостенелые милитарные структуры не наладили механизмы принятия на вооружение приобретаемой и подаренной техники, как, собственно, ее хранения и обучения персонала.
Вторая проблема - украинская военная бюрократия (как, впрочем, и гражданская) оставляет слишком большой простор для пресловутого человеческого фактора. Потому-то в свое время Минобороны забыло подготовить деньги на обслуживание переданных американцами радиостанций.
Проблема номер три - по-прежнему внушительный уровень коррупции на всех уровнях и во всех сферах жизни.
Поэтому перед господином Тетером, очевидно, стоит задача подлечить весь оборонный организм Украины. То бишь найти подход и способы для того, чтобы Украина работала по-белому. Конечно, США не ставят задачу вот так сразу полностью переломать могучий хребет украинской коррупции в оборонной сфере, но хотя бы оградить от нее ту часть, которая непосредственно завязана с американской оборонной помощью, Тетер намерен.
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