Миллионер и ректор КПИ : Кто такой Згуровский, который будет присматривать за Укроборонпромом

Руслан Рудомський / Depo.ua

Довольно интересно и динамично развивается карьера ректора Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт им. И. Сикорского" Михаила Згуровского. Лишь 18 января президент Украины Петр Порошенко своим указом назначил его членом Наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром", а уже 23 января Наблюдательный совет избрал его своим председателем.

Кем же является этот Михаил Згуровский и чем он заслужил такой авторитет? Помимо всем известной информации о ректорстве в КПИ, господин Згуровский является также доктором технических наук, академиком НАН Украины, Академии педагогических наук Украины, а также иностранным членом Российской академии наук.

По профессии Михаил Згуровский является инженером, а базовое высшее образование получил в том же КПИ по специальности "Автоматизированные системы управления". Произошло это в далеком 1975-м году, после чего образовательно-научная карьера стремительно пошла вверх: сначала успешная защита кандидатской диссертации, а затем и докторской, должность профессора, затем проректора и, наконец, с апреля 1992-го года - ректора Киевского политехнического института.

Также господин Згуровский успел поработать и в правительстве: с ноября 1994-го по январь 1999-го был министром образования Украины. Также известно, что в 2009-м году его кандидатура всерьез рассматривалась на пост вице-премьера в правительстве Юлии Тимошенко. Однако, тогда планеты расположились иначе.

Другой интересный факт из его биографии датируется 2011-м годом, когда в ответ на слухи о намерении тогдашнего министра образования и науки Дмитрия Табачника снять Згуровского с должности ректора КПИ, в поддержку своего ректора выступили несколько тысяч студентов, которые даже прибегли к пикетированию правительственного здания - это свидетельствует о большом авторитете ректора. Табачник тогда так и не решился снять Згуровского.

Кроме этого стоит отметить, что Михаил Згуровский - человек далеко не бедный. Согласно электронной декларации за 2016-й год, его доходы составляют 698 165 тыс. грн и 53 555 долл. США (около 1,5 млн грн по курсу), он имеет в собственности дом под Киевом площадью 286,9 м2, земельный участок там же - площадью 1980 м2 и два автомобиля: Range Rover 2013-го года и Toyota Prius 2005-го года. Правда, последний зарегистрирован на его жену в США. Кроме того, его супруге принадлежит дом в США площадью 150 м2.

То есть, ректор КПИ, а со вчерашнего и дня председатель наблюдательного совета "Укроборонпрома", является гривневым миллионером. Правда, "измены" здесь никакой нет - информация о его миллионах впервые "засветилась" еще в 2009-м году, когда он, претендуя на пост вице-премьера в правительстве Тимошенко, обнародовала налоговую декларацию за 2008-й год. Уже тогда на его счету были и миллионы, и дома, и автомобили.

"Я - соучредитель четырех разных компаний. Две из них занимаются разработками компьютерных сетей и программ, а еще две - обучением, в частности, курсами для учащихся. На этих фирмах я получаю зарплату плюс еще ректорская, которая составляет 25 тысяч гривен в месяц", - признался тогда Згуровский для СМИ.

Тогда же стало известно, что он ежегодно получает 904 тысячи гривен компенсации за внедрение своих изобретений в народное хозяйство.

"Всего этих изобретений сорок. Причем девять из них уже реально работают. Они связаны с информационными технологиями, увеличением объемов обработки информации, - убеждал ректор в 2009-м году, а в 2016-м задекларировал уже 50 изобретений.

Собственно, то, что новый председатель наблюдательного совета "лично знаком" с "большими деньгами", является в некотором роде плюсом, ведь по должности ему придется контролировать миллиардные денежные потоки.

Как известно, Наблюдательный совет является высшим органом управления "Укроборонпрома". В его полномочия входит утверждение стратегии развития и направлений деятельности концерна, осуществление контроля за выполнением концерном и его участниками возложенных на них задач в сфере оборонно-промышленного комплекса и военно-технического сотрудничества, утверждение направлений деятельности Концерна, определение инвестиционной политики.

Кроме того, Наблюдательный совет осуществляет контроль за эффективным использованием и сохранностью объектов государственной собственности, переданных в управление концерна, осуществление финансово-хозяйственной деятельности концерна и выполняет другие задачи в соответствии с Уставом "Укроборонпрома".

То есть, должность председателя Наблюдательного совета - это, фактически, должность контролера за финансовыми потоками промышленного гиганта. А потоки эти, стоит отметить, довольно немалы и измеряются миллиардами гривен в год. Причем "Укроборонпром" имеет дело как с госзаказом (а Украина находится в состоянии войны, если кто забыл), так и с экспортом своей продукции, что в условиях экономического кризиса является двойным золотым дном.

Вместе с тем, по оценкам Независимого антикоррупционного комитета по вопросам обороны (НАКО), в "Укроборонпроме" на сегодняшний день существуют высокие коррупционные риски.

Видимо, в НАКО знают, о чем говорят, ведь по запросу "Укроборонпрома" они проводили мониторинг закупки консалтинговых услуг с целью поддержки внедрения управленческой реформы концерна, после чего дали следующее заключение: "При отсутствии независимого Наблюдательного совета закупки консультационных услуг противоречат требованиям украинского законодательства. Что самое важное, данная закупка не будет иметь реальной возможности обеспечить существенные изменения".

"Принимая во внимание обвинения, которые раздаются вокруг связей высшего политического руководства государства с "Укроборонпромом", внедрение по-настоящему независимого Наблюдательного совета является жизненно необходимым. Такого Наблюдательного совета, который будет пользоваться доверием со стороны украинского общества", - заявил сопредседатель НАКО Драго Кос 26 декабря 2017-го года.

Очевидно, кандидатура Згуровского, который является безусловным авторитетом как минимум в образовательной и научной средах, и является попыткой вернуть доверие украинского общества к Набсовету одного из титульных украинских предприятий.

А возвращать и впрямь есть что. Один скандал с обвинениями НАБУ в манипуляциях концерна на сумму 39 млн долларов чего стоит (26 декабря 2017 года был обнародован отчет НАБУ за 2017-й год, из которого следует, что в "Укроборонпроме" осуществлялись манипуляции с контрактом на 39 млн долларов на поставку запчастей для Антонова AN-32 министерству обороны Ирака). Не говоря уже о перманентных скандалах вокруг персоны бывшего председателя наблюдательного совета концерна, народного депутата от "Народного Фронта" Сергея Пашинского, которому до сих пор приписывают влияние на концерн.

Более того, судя по всему, в 2018-м году "Укроборонпром" ожидают масштабные госзаказы. Мы уже писали, что распространяется информация о решении Генштаба внести в список потребностей украинской армии 800 современных противотанковых ракетных комплексов типа "Стугна" и "Корсар", несколько тысяч управляемых ракет и 500 беспилотных летательных аппаратов, а также о том, что в 2018-м году ВСУ получат новую бронетехнику, и не поштучно, как раньше, а целыми батальонными комплектами.

Все это действительно потребует строгого контроля, ведь деньги пойдут еще большие. По самым скромным подсчетам специалистов, в 2018-м году государство собирается дать для оборонного сектора госгарантии на 12 миллиардов гривен.