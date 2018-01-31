Чем владеют в Украине олигархи из Кремлевского доклада США

Андрей Самофалов / ЛIГАБiзнесIнформ

В число приближенных к Путину попала почти сотня участников списка российского Forbes. Более двух десятков из них владеют активами в Украине.

Вчера Министерство финансов США опубликовало список россиян, по отношению к которым правительство может ввести санкции. В списке 210 человек - 114 политиков и чиновников и 96 бизнесменов.

Новость наделала шуму, но вскоре выяснилось, что составители доклада могли схалтурить. В список близких к Владимиру Путину "олигархов" попали все 96 долларовых миллиардеров из российской части рейтинга Forbes. Причем у одних помимо российского, есть гражданство других стран (в том числе США, как у бизнесмена и ученого Валентина Гапонцева), других нельзя назвать абсолютно дружественными российской власти. А против третьих санкции уже действуют.

Список подменили, заявил научный сотрудник Atlantic Council Андерс Ослунд, который принимал участие в его подготовке. По его словам, экспертный перечень лиц, которые заработали состояние благодаря связям с Путиным, заменили на список Forbes после вмешательства некоего чиновника администрации Трампа.

В Госдепе тем не менее уверяют, что санкции будут, нынешняя публикация - лишь начало пути. По сути, это повод для дальнейшей работы, а фигуранты списка могут стать токсичными как бизнес-партнеры.

Может ли доклад Минфина США потенциально повлиять на украинский бизнес?

LIGA.net, изучила список "кремлевских олигархов". Оказалось, что в него попали более двух десятков бизнесменов, которые прямо или опосредованно владеют активами в Украине. Он мог бы быть больше, но часть российских компаний уже приостановила работу в нашей стране. Как, например, Яндекс Аркадия Воложа.

Роман Абрамович, Александр Абрамов и Александр Фролов - крупнейшие собственники металлургической группы Evraz. Последние несколько лет компания продает украинские активы, но в нашей стране ей до сих пор принадлежит Евраз ДМЗ в Днепре - и предприятие Южкокс. Кроме того, Абрамович, Фролов и Абрамов владеют крупным пакетом акций Южного горно-обогатительного комбината в Днепропетровской области.

Совладельцы российской Альфа-групп Михаил Фридман, Герман Хан, Петр Авен, Алексей Кузмичев и Андрей Косогов опосредованно владеют в Украине целым пакетом бизнесов. Крупнейшие активы - Альфа-банк и Укрсоцбанк, пакеты акций в операторах Киевстар и Лайфселл, производитель минеральной воды IDS Group (владеет брендами "Моршинская", "Миргородская", "Трускавецкая" и т.д.).

Аркадий и Борис Ротенберги входят в ближайшее окружение российского президента. Сыну Аркадия Игорю принадлежит треть в компании ТПС Недвижимость. Ее дочерние структуры в Украине - "ТПС Недвижимость Киев", "Инвестиционный союз Лыбидь" и "Авангард-Вилларти" управляют бизнесом одного из крупнейших киевских ТРЦ Ocean Plaza. Два других совладельца российской ТПС Недвижимости - Александр Скоробогатько и Александр Пономаренко - также стали фигурантами доклада Минфина США, но в украинском реестре вместо них числятся два гражданина Швейцарии.

Вадим Евтушенков через контроль в АФК Система владеет контрольным пакетом акций в операторе Vodafone Украина. Другой заметный бизнес - IT-компания Энвижн-Украна (Ситроникс), которая попала в санкционный список СНБО весной 2017-го.

Олег Дерипаска осенью объявил о продаже Николаевского глиноземного завода своим бизнес-партнерам - транснациональной компании Glenocore. Но в украинском госреестре российский бизнесмен по-прежнему числится конечным собственником НГЗ. СНБО ввело санкции против группы РусАл Дерипаски в октябре 2016 года. У компании остается миноритарный пакет Запорожского алюминиевого комбината, национализированного ранее по решению суда.

Филарету Гальчеву принадлежит крупнейший в СНГ производитель цемента - компания Евроцемент групп. В Украине у нее два предприятия - краматорская Пушка и Балцем в Харьковской области.

Андрей Гурьев - основной владелец российского химического гиганта Фосагро. В Украине у нее есть одноименная дочерняя компания. В конце прошлого года Фосагро Украина объявило о планах покупки Полонского предприятия Агрохим в Хмельницкой области, которое занимается упаковкой и складированием удобрений.

Виктор Харитонин возглавляет совет директоров российской компании Фармстандарт и считается одним из самых влиятельных людей в фармацевтическом бизнесе. В Украине его компании принадлежит харьковский производитель вакцин и лекарств "Фармстандарт-Биолек". В апреле 2017 года российская компания объявила об уменьшении своего пакета акций в предприятии с 97% до 47% акций.

Российский бизнесмен Зиявудин Магомедов готов продать 35-40% акций транспортной группы Fesco арабской Hutchinson Ports и Российскому фонду прямых инвестиций. В сделку может войти украинский бизнес Fesco - железнодорожный оператор Трансгарант-Украина. В ее управлении находится 3000 вагонов, из них 2000 - собственный парк, говорится на официальном сайте компании.

Андрей Мельниченко контролирует крупнейшего российского производителя минудобрений компанию Еврохим. В нашей стране реализацией ее продукции занимается ДП Агроцентр ЕвроХим-Украина. Компании принадлежат три небольших предприятия по производству смешанных удобрений в Донецкой, Винницкой и Тернопольской областях.

Алексей Мордашов - один из богатейших россиян с состоянием $19,9 млрд, по оценке Forbes. Его основной бизнес - металлургическая группа Северсталь. После продажи в 2017 году завода Днепрометиз Сергею Тигипко, в Украине у него остается лишь металлоторговая компания Северсталь-дистрибуция. 26 января в список санкционных попали "Силовые машины" - крупнейшая энергомашиностроительная компания России.

Мегдет Рахимкулов в конце нулевых скупил более 10% акций венгерской OTP Group. После вмешательства венгерского регулятора, он был вынужден уменьшить свою долю. Сейчас у его семьи 8,64% акций OTP, и этого достаточно чтобы значиться крупнейшим акционером группы на ее сайте. Как известно, венгерская группа владеет в Украине одноименным ОТП банком.

Есть связи с Украиной и у других фигурантов доклада, которые избавились от активов в Украине или же эти активы сменили собственника. В списке американского Минфина фигурируют собственники Лукойла Вагит Алекперов и Леонид Федун. Но их украинский заправочный бизнес в 2015 году давно де-юре сменил собственника. Новым владельцем автозаправочной сети Лукойла стала австрийская Amic.В 2017-м поменял владельца и калушский Карпатнефтехим.

Гаврил Юшваев - член совета директоров российской компании Вим Билль Данн, которая владеет двумя молочными заводами в Харькове и Вишневом Киевской области. Еще в 2011 году Юшваев продал свой пакет в ВБД транснациональной Pepsico.

Игорь Кесаев и Сергей Кациев в России владеют компанией Мегаполис. В Украине до недавнего времени у нее была дочерняя компания Мегаполис-Украина. После пристального интереса к ее работе со стороны всех возможных контролирующих органов, она сменила название на Тедис-Украина. По официальной информации, с 2014 года ее основной собственник - Борис Кауфман. Еще по 25% у двух малоизвестных британцев.