Новые санкции в отношении России последуют в ближайшем будущем - Минфин США

Министерство финансов США подготовит новые санкции в отношении России "в ближайшем будущем", заявил глава ведомства Стивен Мнучин.

"В ближайшем будущем вы увидите дополнительные санкции", - сказал он во вторник на слушаниях в банковском комитете сената США.

"Я не хочу обещать, что это будет в следующем месяце, но я уверяю вас, что (мы сделаем это, - "ИФ") так быстро, как только возможно", - добавил министр финансов.

"Вы увидите (санкции, - "ИФ") в течение последующих нескольких месяцев. Может быть и месяца, но я хочу быть осторожен с такими обещаниями", - отметил С.Мнучин.

Ранее глава американского Минфина сообщил, что подготовка конкретных санкционных мер одновременно с "кремлевским списком", опубликованным в ночь на 30 января, не входила в планы и задачи ведомства.

Однако в конечном итоге этот документ приведет к новым реальным санкциям, сказал С.Мнучин, не уточнив, будут ли меры применяться к России в целом, ко всем участникам списка или выборочно.

Далее сенаторы задали вопрос о том, согласен ли министр финансов США с главой ЦРУ Майком Помпео, заявившим, что Россия может вмешаться в ход промежуточных выборов в конгресс в 2018 году. С.Мнучин ответил, что главе ЦРУ виднее. "Я не расхожусь с ним во мнениях по этому вопросу", - добавил он.

Минфин США составил "кремлевский список" исходя из формальных критериев, включив в него бизнесменов РФ с состоянием от $1 млрд (по публичным источникам), глав всех крупнейших госкомпаний и банков, а также правительство России в полном составе. Всего в перечне 210 человек.

"Кремлевский список" не является санкционным, его фигуранты не подпадают под санкции. Более того, включение в перечень не означает, что Минфин считает, что они соответствуют санкционным критериям.

