В Израиле с тревогой следят за конфликтом между Саудовской Аравией и Ираном

Евгений Сова / Би-Би-си

В последние дни в руководстве страны детально рассматривают возможные варианты развития событий, включая попытки некоторых стран втянуть еврейское государство в новую войну в регионе.

"На Ближнем Востоке есть те, кто по-прежнему забавляется попытками нападений на Израиль. Хочу особо предупредить, что наш ответ будет очень жестким, и мы не советуем никому проверять нас на прочность", - заявил в воскресенье, открывая еженедельное заседание правительства, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Повод для войны

Слова Нетаньяху были направлены в первую очередь руководству палестинской организации "Исламский джихад" (признана террористической в Израиле, США и многих других странах), 12 боевиков которой были убиты 30 октября в ходе военной операции по уничтожению подземного тоннеля на границе с сектором Газа.

Впервые с окончания боевых действий в секторе Газа летом 2014 года Израиль нанес превентивный удар по подземному сооружению палестинских боевиков. По словам военных, тоннель вел на израильскую территорию и мог быть использован для террористических атак против жителей прилегающих к Газе поселков.

Тела пятерых боевиков находятся в руках Израиля, который на данном этапе отказывается возвращать их в Газу и требует взамен вернуть останки двух израильских военнослужащих Адара Гольдинаи и Орона Шауля, погибших в ходе боевых действий в секторе летом 2014 года.

В "Исламском джихаде" пообещали ответить на гибель своих активистов, однако спустя две недели реакции так и не последовало.

Это дало повод многим военным экспертам в Израиле говорить о явной связи между поведением палестинских организаций в секторе Газа и последним обострением в арабском мире, вызванным кризисом между Саудовской Аравией и руководством шиитской группировки "Хезболла", которую открыто поддерживает Иран.

"Любая диверсия палестинских террористов против Израиля немедленно вызовет нашу ответную реакцию и запросто может привести к новой войне в Газе, - заявил генерал-майор запаса Дани Ротшильд. - Сегодня на Ближнем Востоке есть достаточно игроков, которые явно хотят видеть, как большая война начинается именно с нашей стороны, Это помогло бы им решить свои внутренние проблемы".

В интервью армейской радиостанции "Галей ЦАХАЛ" генерал Ротшильд отметил, что Израилю не следует скрывать свою позицию в конфликте между Саудовской Аравий и шиитской осью, куда входят Иран и "Хезболла", тем более что интересы Саудовской Аравии во многом совпадают с интересами еврейского государства.

Оба государства считают Иран главным дестабилизирующим фактором на Ближнем Востоке и, несмотря на отсутствие дипломатических отношений, фактически действуют по одну сторону баррикад.

Сфера интересов

В начале ноября руководство Израиля публично отреагировало на заявление ливанского премьер-министра Саада Харири о своей отставке.

"Отставка премьер-министра Ливана Харири и его заявление являются серьезным призывом к международному сообществу принять срочные меры против иранской агрессии, пытающейся превратить Сирию во второй Ливан", - заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

На первый взгляд, этот шаг мог показаться многим неожиданным. Ведь в Израиле долго время считалось неправильным публично заявлять о своей позиции по разным региональным конфликтам. Однако случай с Харири, в частности, его поездка в Саудовскую Аравию, по словам бывшего посла Израиля в России, ныне старшего исследователя в Институте национальной безопасности INSS Цви Магена, стал исключением из правил.

"Израиль не может быть в стороне от этого конфликта, ведь одним из его участников является Иран, а значит, это входит в сферу наших первостепенных интересов, - говорит Маген. - Учитывая, что у Израиля сегодня есть выходы на Саудовскую Аравию через США, можно предположить, что Израиль и Эр-Рияд тесно координируют свои шаги".

6 ноября, спустя всего двое суток после заявлений Нетаньяху, Десятый канал израильского телевидения сообщил о необычном циркуляре, который был передан руководством МИДа всем израильским дипломатам, работающим за рубежом.

Главный посыл документа - оказывать максимальную поддержку на дипломатическом уровне попыткам Саудовской Аравии противостоять растущему иранскому влиянию на Ближнем Востоке.

"Иранизация" Ближнего Востока

"В Саудовской Аравии прекрасно понимают, что на Ближнем Востоке происходит процесс "иранизации", и это может плохо закончиться, прежде всего, для самого королевства, - говорит профессор Тель-Авивского университета Узи Раби. - Для них иранский генерал Касем Сулеймани - такой же враг, как и для Израиля, и они готовы на радикальные меры".

По словам профессора Раби, саудовцы сегодня предпочитают перенести арену предстоящей битвы с радикалами со своей территории на территорию Ливана. С этим следует связывать публичные обвинения лидера шиитской группировки "Хезболла" шейха Хасана Насраллы в адрес Эр-Рияда, который, по его мнению, обратился к Израилю с просьбой нанести удар Ливану.

"Израиль не должен стоять в стороне и ждать, пока его втянут в конфликт между шиитами и суннитами, а самостоятельно инициировать действия, исходя исключительно из собственных национальных интересов. Нужно еще раз напомнить всем, где проходят наши красные линии", - говорит профессор Раби.

Тема израильских красных линий, а также иранского влияния в Сирии поднималась на встречах Биньямина Нетаньяху в Сочи с российским президентом Владимиром Путиным, а также в ходе визита российского министра обороны Сергея Шойгу в Израиль.

Не исключено, что на этих встречах говорили и про самого Касема Сулеймани, командира спецподразделения "Эль-Кудс" в составе Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР), имя которого в Израиле хорошо известно. Именно Сулеймани израильские военные считают мозговым центром последних действий Ирана в Сирии.

"Ситуация в Ливане - это звонок, который нельзя игнорировать. Ливан - это "Хезболла", а "Хезболла" - это Иран", - заявил израильский министр транспорта и разведки Исраэль Кац в преддверии своего рабочего визита в США.

Кац считает, что последний конфликт с Саудовской Аравией может быть использован Ираном и "Хезболлой" для укрепления влияния в Южном Ливане, в то время как это запрещено резолюцией Совбеза ООН 1701 от 2006 года.

За последние годы, по его словам, шиитская группировка серьезным образом укрепила свои позиции в этом регионе, и Израиль обязан донести этот факт до международного сообщества, генсека ООН и других крупных игроков в регионе.

"Разоружение Хезболлы и ее оттеснение от наших границ должно быть не только нашей заинтересованностью, но и целью всего международного сообщества. В противном случае нам придется решать данную проблему самостоятельно, а это чревато масштабным военным конфликтом", - отметил министр.