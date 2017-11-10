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Генпрокуратура проверяет причастность Данилюка и руководства Минфина к преступлениям Януковича
10:26 10.11.2017 |
Генеральная прокуратура проверяет причастность министра финансов Александра Данилюка, заместителя министра Юрия Буцы и госсекретаря Евгения Капинуса к преступлениям бывшего Президента Виктора Януковича.
Об этом свидетельствует определение Шевченковского райсуда Киева от 27 октября, передают Українські Новини.
"Участниками преступной организации (Януковича и его окружения) в течение января 2010 - февраля 2014 годов совершались преступления по незаконному завладению денежными средствами в различных отраслях экономики, а именно: в банковской сфере, в сфере топливно-энергетического комплекса, при выпуске и купли-продажи ОВГЗ и прочее. Общая сумма ущерба, нанесенного деятельностью преступной организации, составляет более 18 млрд гривен", - сообщается в судебных материалах.
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По словам министра, налоговая проверка была возобновлена сразу после того, как он обнародовал информацию о злоупотреблениях в ГФС Киева на сотни миллионов гривен.
Согласно указу Януковича от 2 июля 2010 года, был создан координационный центр по внедрению экономических реформ как консультативно-совещательный орган при Президенте.
В настоящее время у ГПУ возникла необходимость проверки версии возможной причастности должностных лиц указанного координационного центра к преступлениям, совершенным Януковичем и его окружением.
Министр финансов Александр Данилюк в 2010-2015 годах возглавлял Координационный центр по введению экономических реформ при Администрации Президента, тогда как его заместители Юрий Буца, Сергей Марченко и госсекретарь Минфина Евгений Капинус были работниками центра.
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Министр финансов Александр Данилюк поручил исполняющему обязанности главы ГФС Мирославу Продану разработать механизм ротации глав областных ГФС, чтобы разорвать возможные коррупционные связи на местах.
Генпрокуратура уточняет, что речь идет о тех работниках центра, которые впоследствии учредили благотворительные организации "Центр реформ" и "Благотворительный фонд "Центр свободной экономики имени Кахи Бендукидзе".
Согласно данным единого реестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, учредителями "Центра реформ" являются Александр Данилюк, Евгений Капинус, Юрий Буца, Яна Бугримова, Наталья Кириченко, Анна Рудая и Александр Саенко.
Учредителями "Центра свободной экономики имени Кахи Бендукидзе" является Данилюк совместно с Юлией Тычковской, Владимиром Федориным и Михеилом Саакашвили.
27 октября суд предоставил следователям ГПУ разрешение на временный доступ к документам ОТП Банка по счетам обеих центров.
Как сообщали Українські Новини, 18 августа Печерский районный суд Киева разрешил Генеральной прокуратуре изъять в Национальном агентстве по предотвращению коррупции декларации Данилюка за 2015-2016 годы.
В начале сентября стало известно, что Генеральная прокуратура закрыла уголовное производство о возможном уклонении от уплаты налогов Данилюком.
Несмотря на это, в начале ноября ГФС возобновила налоговую проверку министра финансов Александра Данилюка.
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