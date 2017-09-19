Экспортеры перестали гнать вверх курс доллара на межбанке

18 сентября его не просто остановили, но и откатили на 7 копеек - до 26,12-26,16 грн./$, сообщил UBR.ua заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олег Ропяк.

Утром в такой исход событий верили не все. Торговля на межбанке началась даже дороже пятничного закрытия, и поначалу не все казначеи ощущали активность со стороны продавцов. Однако те недолго отсиживались.

«Рынок стартовал со значений 26,21-26,25. Дальше, после незначительных колебаний, курс снизился сначала к 26,18-26,19, а к концу торгов к уровню 26,12/26,16», - описал ситуацию Ропяк.

Рекордных продаж экспортеры, конечно, не организовали: объем долларовых торгов сократился в пятничных $321,16 млн. до $230,20 млн. Тем не менее, финансисты заговорили об их новых приоритетах.

«Экспортеры начали активнее распродавать необязательную к продаже часть валютной выручки. Это может быть связано с приближающимся периодом налоговых платежей: у компаний есть потребность накопить гривну для выплат», - сказал UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Предстоящие с 18 по 20 сентября налоговые платежи перевесили другой фактор - негативный курсовой прогноз Минфина на 2018 г. Он сообщил, что заложил в бюджет девальвацию гривни до 30,1 грн./$. Обычно после подобных предсказаний экспортеры начинают продавать меньше валюты в ожидании подорожания доллара. Но не в этот раз.

«По нашему мнению, на сегодняшний день это существенного влияния на оборот валюты и предложение со стороны экспортеров не повлияет. Мы надеемся на более оптимистичный сценарий поведения курса гривны к доллару», - отметил Куринной.

Все равно подорожает

Впрочем, эксперты не верят, что бизнес будет долго игнорировать провокационные прогнозы.

«Скорее всего, мы сейчас наблюдается временную коррекцию курса. Но после отката спрос на доллар снова начнет расти, ведь власти официально говорят о грядущей девальвации нацвалюты. Снова вырастет спрос на форвардные контракты, к которым сейчас наблюдается большой интерес. Поскольку импортерам нужно заключать договоры с торговыми сетями, указывая в них цену товара. Они заранее должны понимать, по какому курсу они его завозят в Украину. Им нужна гарантия по курсу, которую предоставляют форвада», - отметил в беседе с UBR.ua финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

На короткие сроки финансисты дают положительные прогнозы.

«Завтра, похоже, будем тестировать диапазон 26,0 грн./$», - сказал Олег Ропяк.

Олег Куринной настроен менее оптимистично - закладывает на завтра 26,15-26,20 грн./$. Однако рассчитывает на сбалансированные тоги.

«По нашему мнению, 19 сентября равновесие между спросом и предложением может сохраниться: с одной стороны - на наличном рынке наблюдается повышенный сезонный спрос на доллар, с другой - повышенная потребность экспортеров в гривне, что увеличивает предложение на межбанке», - считает Куринной.

Легальный рынок выгоднее менял

Если на межбанке банкиры 18 сентября снижали валютные котировки, то в своих кассах - не спешили. Минимальный курс доллара на легальном рынке даже приподнялась на 1 копейку.

Самый дешевый бакс можно было приобрести по 26,20 грн./$. С этим ценником работало сразу несколько банков: Глобус, Экспресс-Банк, Марфин Банк и Банк Пивденный.

Большинство же валютных продаж укладывалось в рамки 26,25-26,35 грн./$: ОТП Банк, ТАСкомбанк, Правэкс-Банк, Креди Агриколь Банк, Альфа-Банк, Сбербанк, Universal Bank, УкрСиббанк, Укрэксимбанк.

Куда меньше банков держало максимальные котировки - 26,40-26,50 грн./$: ПУМБ, Приватбанк, Райффайзен Банк Аваль, Ощадбанк, ВТБ Банк.

Выкупали бакс у людей в рамках 25,75-26,20 грн./$.

На удивление спокойно в понедельник было на черном рынке. Менялы начинали день на уровне 26,19-26,26 грн./$, после чего цены провалились к 25,19-26,23 грн./$, а к вечеру и вовсе к 26,17-26,22 грн./$.