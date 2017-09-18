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Проект госбюджета построен на прогнозе курса гривни 30,1 грн/$1 на конец 2018г
Прогнозный курс гривни на конец 2018 год в правительственном проекте закона "О Государственном бюджете Украины на 2018 год" составляет 30,1 грн/$1, говорится в пояснительной записке к документу.
Согласно документу, исходя из такого прогноза, общий размер прямого госдолга к началу 2019 года составит 1 трлн 999,35 млрд грн, или 61,5% ВВП, гарантированный госдолг - 747,55 млн грн, а суммарный госдолг - 84,6% ВВП.
Ранее министр финансов Александр Данилюк уточнял, что проект госбюджета-2018 построен на прогнозе среднегодового курса 29,3 грн/$1.
Как сообщалось, госбюджет-2017 был составлен с учетом среднегодового курса гривни 27,2 грн/$1 и курса на конец года 27,8 грн/$1. В настоящее время курс гривни составляет 26,2244 грн/$1 по сравнению с 27,1909 грн/$1 на начало года.
Госбюджет-2017 установил предельный размер прямого госдолга на конец текущего года на уровне 1 трлн 823,73 млн грн и гарантированного - 579,37 млн грн, тогда как на конец июля он составлял соответственно 1 трлн 659,69 млн грн и 311,46 млн грн.
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