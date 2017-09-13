Владимир Кистион: Кабмин может принять решение о монетизации субсидий на уровне компаний уже этой осенью

Эксклюзивное интервью вице-премьера Украины Владимира Кистиона агентству "Интерфакс-Украина". Часть вторая: субсидии, монетизация, стимулирующее регулирование, "Роттердам+".

- В преддверии отопительного сезона очень важным вопросом являются субсидии. По данным НКРЭКУ и профильных ассоциаций, заложенных в бюджет денег недостаточно для финансирования субсидий в полном объеме. Мы уже видели сбои при перечислении субсидий как крупным компаниям, так и ОСМД, ЖСК. Чего ждать в дальнейшем?

- Все, кто имеет право на субсидии, их получат. Это не вопрос, по большому счету, ни НКРЭКУ, ни бытового потребителя. Это проблематика правительства.

- Где правительство будет находить для этого деньги?

- Там, где и в 2015 году, когда "влупили" 110 млрд грн напрямую в "Нафтогаз". 110 млрд влили и даже не спросили, куда их потратили!

Что сегодня? Вы знаете, что через внесение изменений в государственный бюджет мы добавили на эти цели 14,1 млрд грн. Было мое поручение, и по маю проводилась сверка фактического потребления и начисления. По итогам сверки высвободилось около 7 млрд грн. В остатках, не назначенных по декабрю, осталось еще 6 млрд грн. В целом это около 27 млрд грн – ресурс, который мы можем использовать до конца текущего года.

Что касается "Нафтогаза". По августу, по возмещению: почти из 17 млрд грн мы уже возместили 8 млрд грн. Думаю, в сентябре мы практически закроем этот вопрос. То есть, при вхождении в отопительный сезон будет ноль (сумма невозмещенных субсидий - ИФ), потому что ни в августе, ни в сентябре не будет больших начислений субсидий (нет потребления тепла). Остается у нас еще, как минимум, 12 млрд грн. Дальше субсидии будут необходимы на полный месяц - только по ноябрю. Среднее месячное начисление составляет около 11-12 млрд грн. Субсидии за декабрь мы перенесем (на следующий год – ИФ). Если даже у нас будет дефицит, то в рамках 3-5 млрд грн. Если будет просматриваться дефицит, обязательно внесем соответствующие изменения и закроем эти вопросы.

Никто не останется без субсидий. Видели ли вы за последнее время хотя бы одного человека, который бы жаловался, что не дали субсидии?

- Есть и обратная сторона медали. Наверное, необходимо проводить верификацию субсидий. Много людей их получают, хотя на самом деле имеют достаточные доходы.

- Социальные стандарты (социальные нормы потребления энергоносителей – ИФ) немного понизили, сделали их более объективными. Кроме того, на сегодняшний день функционирует рабочая группа на уровне Минфина, Минсоцполитики и экспертов Всемирного банка – они нарабатывают механизмы монетизации и, в том числе повышения требований к назначению субсидий … Но должно быть объективно. Например, есть много потребителей, получивших в наследство земельный пай. Если оценить пай, это серьезный капитал, но если посмотреть доходную часть, то она совсем небольшая. Такие вещи не должны препятствовать назначению субсидий, должно быть объективно.

- Относительно монетизации – когда, по вашей информации, будет разработана четкая система монетизации?

- Мы проанализировали ту экономию, которую наши потребители получили в течение первого полугодия – их заявилось на получение возмещения около 1,7 млн человек. Возмещение будет в пределах 135 грн по электроэнергии, каторая использовалась для отопления помещений, и 600-700 грн по газу. Это первый шаг.

Что касается наработки модели монетизации, нужен правильный подход, работа идет.

Мы даже проговаривали, и это поддерживает ВБ, чтобы сама монетизация реализовывалась в два шага: сначала на уровне исполнителей коммунальных услуг, потом – на уровне потребителя. Существуют большие риски и угрозы, если мы пойдем сразу к потребителю. Важно не повторить ту проблематику, с которой сталкивались такие развитые страны как Германия.

- Когда возможна монетизация на уровне исполнителей коммунальных услуг?

- Я бы хотел, чтобы это было вчера. Думаю, в течение осени мы примем соответствующее решение.

- Давайте перейдем к другой сфере – стимулирующее (RAB) регулирование и абонентская плата за распределение газа. НКРЭКУ наработала свои решения, но все замерло. Какое видение у вас?

- Любая реформа должна быть с человеческим лицом. Сами подходы, философия и в RAB, и в двухставочном тарифе на газ правительством поддерживаются – это шаг вперед. Но, как вы понимаете, что дьявол кроется в деталях. Я категорически против, чтобы за такой прогресс платили конечные потребители. Я против, чтобы рост оплаты ложился на самых незащищенных потребителей – тех, кто имеет маленькую квартиру, ведь для них плата за газ увеличилась практически в два раза (рост платежей в первоначально предложенном НКРЭКУ варианте "абонплаты" за распределение газа – ИФ). В то же время для тех, кто имеет "заводы и пароходы", роста не было. Это неправильный подход. Тот, кто может платить, должен платить, кто не может – задача государства ему помочь.

То есть, в принципе, – да, а по сути – необходимо разговаривать.

- Хотелось бы спросить по угольной сфере. Там ситуация плохая – падает добыча у государственных шахт. Вчера премьер-министр напомнил, что в бюджете заложено на развитие шахт 2 млрд грн – но министр энергетики просит еще. Куда и как необходимо двигаться в этой сфере?

- Навести порядок. При существующей сегодня модели ситуация никогда не исправиться, никогда. Потому что образовались небольшие "царствования" в каждом ГП.

Необходимо объединение в одну вертикально-интегрированную компанию, оценка перспектив каждой шахты – определение перспективных шахт и необходимых капитальных затрат для выведения их на конкурентный уровень. Определить какие шахты, даже при миллиардных капитальных вложениях, никогда не станут конкурентными.

Я встречался с профсоюзами, у них категорических возражений нет, есть только сомнения. Мы договорились, что пора принимать решения. Если есть альтернативные предложения по выходу из ситуации – давайте. Нет? Тогда предложение одно.

- По вашему мнению, Игорь Насалик сможет это сделать?

- Не провоцируйте меня, пожалуйста.

- Хорошо. Еще по поводу угля: насколько, по вашему мнению, правильная и справедливая сейчас система ценообразования на энергетический уголь (так называемая формула "Роттердам+")?

- Ситуация аналогична ценообразованию на газ. Там позицию я вам уже изложил, такая же позиция и по углю.

- Еще один вопрос из несколько иной сферы. "Укрэнерго" аргументирует неподачу исков в международные суды по крымским активам тем, что до сих пор нет необходимых решений правительства. Скажите, объективна ли эта информация и когда необходимые решения будут приняты?

- Если руководство "Укрэнерго" говорит о том, что нет необходимых решений, я бы на вашем месте спросил: а каких именно? Что необходимо? Тогда я смогу ответить. Всеволод Ковальчук, как минимум, два раза в месяц приходит ко мне на совещание, на "Энергетический штаб". Если бы била проблематика, и ее решение было в компетенции правительства, то, как минимум, он поднял бы вопрос.

- Также хотелось бы спросить по транспортному направлению. Что касается железнодорожных тарифов – возможно ли повышение?

- Оно крайне необходимо, если мы хотим сохранить украинскую железную дорогу. К примеру, за последние два года, в течение которых не менялись тарифы на грузовые перевозки, стоимость основных составляющих (металла, кабельной продукции) увеличилась на 52%.

Да, там море вопросов и претензий, море. Но без базовой экономически обоснованной стоимости никогда не будет перспективы развития. Яркий пример – "Укргазвыдобування": пока у компании не было ресурса для модернизации и технического переоснащения, а ресурс появился после внедрения единой цены на газ, объемы добычи только падали.

Первая часть интервью: