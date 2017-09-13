Владимир Кистион: Правительство не видит причин для повышения стоимости газа

Интервью вице-премьера Украины Владимира Кистиона агентству "Интерфакс-Украина". Часть первая: цены на газ, реформа "Нафтогаза", отношения с менеджментом компании.

- Впереди отопительный сезон и хотелось бы спросить о ценах на газ. Формула, заложенная в постановление Кабмина №187, показывает, что цены на газ для населения с октября необходимо поднимать на 19%. Вместе с тем Минэнергоугля в установленный срок не обнародовало свои расчеты, правительство отказывается отображать в финплане "Нафтогаза" новую цену. Чем объяснить правовой нигилизм Кабмина? Логично было бы или скорректировать собственное постановление, или же выполнять его.

- Правового нигилизма здесь нет. Только объективная позиция в подходах к вопросу: есть причины для повышения тарифов на газ для бытовых потребителей или нет? Минэнергоугля как разработчик постановления №187 проанализировало и вышло на правительство с выводами, что нет, а формулу для социальной справедливости необходимо откорректировать.

Нашему государству сейчас необходимо для выполнения специальных обязательств 17,6 млрд куб. м газа в год – 11,9 млрд куб. м для бытовых потребителей и 5,6 млрд куб. м для производства тепла для населения и бюджетных учреждений. У нас есть 13,9 млрд куб. м, чтобы выполнить специальные обязательства (добыча "Укргазвыдобування" – ИФ), необходимо докупить еще 3,9 млрд куб. м за пределами государства. Украина имеет самую мощную ГТС и уникальные ПХГ, что позволяет даже в реверсном режиме за два месяца закачать недостающий объем.

Мы за импортный паритет в ценах, но давайте правильно выставим периоды (для расчета паритета – ИФ)! И будем, как государство, думать о своих людях и их благополучии. Мы можем закупить 4 млрд куб. м в летний период? Можем! Тогда зачем учитывать средневзвешенную цену за 12 месяцев? Достаточно 6 мес., как и предлагает Минэнергоугля.

- Когда такие предложения могут быть утверждены официально?

- Предложения министерства согласованы всеми центральными органами исполнительной власти, одобрены правительственным комитетом. Вы, наверное, знаете, что существуют определенные обязательства предыдущих периодов, и сейчас проходят переговоры с МВФ. Думаю, переговоры в ближайшее время завершатся, и точка будет поставлена.

Еще раз подчеркиваю – правительство не видит объективных причин увеличивать стоимость газа для бытовых потребителей, формулу необходимо социально откорректировать.

- Учитывалась ли при таком подходе стоимость хранения в ПХГ газа, необходимого для ПСО и импортируемого исключительно летом? Учитывалась ли стоимость "замораживания" капитала при импорте газа только летом?

- Да, однозначно. Экономическая модель, которая заложена в постановление №187 позволяет "Нафтогазу" вернуть все капитальные вложения.

По большому счету, если мы такие финансисты, и думаем, в первую очередь, об интересах украинцев, мы должны быть социально справедливыми, и, я не скажу, что это в убыток.

- Какова, все же, позиция МВФ и МФО по корректировке постановления №187?

- Переговоры не простые, мы ответственно относимся к позиции МФО, но задача правительства – доказать и убедить в правильности предлагаемых изменений. Есть объективные аргументы - мы за рыночные механизмы, и социальную справедливость.

- Стратегической целью, предусмотренной в законодательстве Украины, а также в Коалиционном соглашении, является переход к свободному рынку газа. Каким образом, хотя бы теоретически, можно представить переход к свободному рынку газа для категории населения и ТКЭ, если правительство в ручном режиме пытается не допустить изменения цен?

- На сегодня цена в промышленном сегменте, работающем на рыночных условиях, в летний период ниже. В летний период частные компании продавали газ по цене около 5 тыс. грн за 1 тыс. куб. м.

Сейчас цена не является ключевым фактором для того, чтобы частные трейдеры начали заходить в сектор поставки газа населению. Первое и основное – это субсидии, необходима монетизация. Без монетизации очень сложно внедрять рыночные механизмы. Второе – проблема в инерционности мышления, необходим период адаптации, чтобы люди поняли: я могу перейти к другому поставщику. К примеру, в Польше рынок газа работает уже 5 лет, а на альтернативного поставщика перешло только 30% - есть большая инерция.

- Хотелось бы спросить о "Нафтогазе". Сейчас есть претензии со стороны ЕБРР в части промедления, задержек с выполнением плана реформирования компании. Кроме того, мы видим ситуацию с набсоветом "Нафтогаза" – оттуда уходят люди. Складывается впечатление, что правительство и менеджмент НАК находятся на боксерском ринге…

- Давайте конкретизируем проблематику. К примеру, ЕБРР говорит о том, что есть проблема с выполнением плана реформирования корпоративного управления.

Этот план состоит из нескольких частей: есть задачи, которые должно решить правительство и есть те, которые должны быть решены непосредственно наблюдательным советом ". Могу сказать, что правительство практически все те задания, которые на него возлагались, выполнило. Единственное, что осталось, на стороне правительства – после того, как Верховная Рада одобрит закон "Об усовершенствовании системы корпоративного управления", внести соответствующие изменения в устав "Нафтогаза". Это последнее. Законопроект направлен в парламент, на следующем комитете он будет рассматриваться.

А вот что касается обязательств "Нафтогаза" – есть вопросы. Как минимум, пунктов четыре не выполнено. Самый основной, на мой взгляд, это сертификация внутренней системы контроля, которая должна соответствовать лучшим европейским практикам. На мой взгляд, это один из важнейших нерешенных вопросов.

Такое положение дел с планом реформирования. А вот что касается чувства, что есть конфронтация, то это точно не в пользу государства Украина. Нам необходимо было бы объединить усилия - и правительству, и министерству, и менеджменту НАК "Нафтогаз Украины". Нужно друг к другу прислушиваться.

- Как это соотносится с историей, например, Игоря Прокопива? Наблюдательный совет "Нафтогаза" устраняет его с позиции главы "Укртрансгаза", признав весомыми аргументы правления по нарушениям при проведении тендеров. А потом этого человека назначают заместителем министра энергетики, ответственным за реформирование именно газового сектора. Каким может быть после этого сотрудничество между НАК и правительством?

- Допустим, система внутреннего аудита в "Нафтогазе" сделала выводы, что я, или вы – коррупционер. При наличии коррупционных действий человек должен понести наказание. Поэтому у меня вопрос: если И.Прокопив совершил коррупционные действия, почему эти материалы не находятся в правоохранительных органах и он не отвечает как гражданин Украины? Если суд не признал, что человек виновен, есть презумпция невиновности.

- Вы правильно говорите, но в нашей стране суду, кажется, не доверяет никто.

- До суда дело доведено?

- Есть наблюдательный совет, в который входят независимые члены. Доверия к этому набсовету больше. Этот совет сделал свои выводы.

- Да, и ми уважаем решения независимого наблюдательного совета "Нафтогаза" и об этом говорим им открыто: вы независимые, государство не вмешивается в кадроваю политику компании. Но, если поднять дело Прокопива, то он уволен по собственному желанию акционера – "Нафтогаза", а не из-за обвинений в коррупции.

- Независимо от формулировок, к их выводам, наверное, стоило бы прислушиваться? В процесс отбора членов НС "Нафтогаза" были вовлечены ЕБРР, другие международные организации, вряд ли туда попали случайные люди.

- Да, там люди с серьезным имиджем. Я когда пришел на пост вице-премьера, просмотрел - они всю жизнь практически проработали в нефтегазовом секторе. В том, что они знают свое дело, у меня нет сомнений…

Этот опыт должен быть максимально задействован для развития компании. Вот, например, есть проблема по "Укрнафте": вчера было 2,5 тыс. людей (пикет сотрудников "Укрнафты" под Кабмином – ИФ). Говорим об этом уже, наверное, год: в Украине падает добыча нефти – дайте нам видение, куда мы двигаемся, что с этим делать! Эта ситуация по добыче нефти волнует меня, потому что я здесь живу, здесь будут жить мои дети и внуки, родители.

- То есть, по вашему мнению НС и менеджмент "Нафтогаза" не сформировали внятную политику по "Укрнафте"?

- Я уже год ставлю этот вопрос перед "Нафтогазом". Говорю: дайте хотя бы рецепт, модель – что нам нужно, что необходимо правительству, что делать, как распутать этот клубок?

Они поднимают вопрос ликвидности. Я говорю: я вам пообещал ликвидность – мы, правительство, урегулируем ее.

В то же время менеджмент "Нафтогаза" объявляет тендер на $8 млн по "анбандлингу". Я спрашиваю, коллеги, что это такое? Не уполномочивал никто НАК "Нафтогаз Украины" этим заниматься без предоставления сведений Минэнергоугля и новому оператору газотранспортной системы – "Магистральных газопроводов Украины", на которые возложены соответствующие обязательства.

А вы спрашиваете, когда будет рынок – вот когда мы с вами дадим развиваться элементам рынка, ликвидируем монополию.