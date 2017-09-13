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Глава JP Morgan назвал биткоин "мошенничеством"
09:38 13.09.2017 |
Гендиректор крупнейшего банка США по рыночной капитализации сравнил наиболее популярную на текущий момент криптовалюту с "тюльпановой манией", которая "плохо кончится".
Об этом, как сообщили ряд СМИ, Джейми Даймон заявил в рамках конференции Global Financial Services, организованной банком Barclays. Глава JP Morgan и до этого не так лестно отзывался о криптовалютах, однако его последние комментарии на данную тему стали наиболее резкими.
"Если я узнаю, что кто-то из сотрудников JP Morgan торгует биткоинами, я моментально уволю его по двум причинам: это против наших правил, и это глупо.
Вся эта история хуже, чем мания с тюльпанами. И она плохо кончится. Кого-нибудь убьют из-за этого, и потом власти начнут все жестко регулировать. Вы только что видели пример этого в Китае. Правительства стремятся контролировать предложение денег. У национальных валют есть легальная поддержка.
Если вы находитесь в Венесуэле или Эквадоре, или Северной Корее, или в других местах, подобных этим, если вы наркоторговец, убийца и прочее, то вам лучше вести дела в биткоинах, чем в долларах США. Для этой валюты, может, и есть рынок, но он является ограниченным.
Не просите меня играть на понижение курса. Биткоин может вырасти до $20 тыс., прежде чем лопнет. Но в конечном счете эта вещь просто взорвется".
Негативные комментарии главы одного из крупнейших банков мира привели к заметному снижению курса биткоина.
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