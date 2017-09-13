Криптовалютная платформа Bitkan приостановит работу

Китайская платформа внебиржевой торговли криптовалютами BitKan объявила о намерении временно приостановить операции с цифровыми активами, сообщает CoinDesk. Причина - в усилении контроля над криптовалютным сообществом со стороны китайских властей.

В блоге BitKan сообщается, что торговые операции на платформе будут приостановлены 14 сентября. Ограничения коснутся пользователей веб-платформы и мобильной версии сервиса. Ввод и вывод средств будет доступен: "После приостановки внебиржевых торговых операций кошельки BitKan продолжат нормально функционировать. Депонирование и вывод средств не будут затронуты".

О том, когда будет возобновлена возможность осуществления торговых операций представители BitKan пока ничего не сообщили.

Напомним, как сообщало издание Bloomberg, власти Китая планируют запретить торги биткоином и другими криптовалютами на местных биржах. При этом уточняется, что запрет будет касаться только торгов на биржах: розничная продажа криптовалют останавливаться не будет.

Как сообщают инсайдеры, власти считают, что биткоин стал мощным каналом для отмывания денег и потому площадки, где торгуется криптовалюта, должны быть "как можно скорее запрещены". Представители китайских бирж OKCoin, BTCC и Huobi сообщили журналистам, что не получали никаких уведомлений и продолжают свою работу в штатном режиме.

Хотя никаких официальных пояснений от властей не поступало, есть основания считать инструкции истинными, пишет отраслевой издание Coindesk. По объему торгов главные китайские биржи входят в двадцатку крупнейших.

Как считает партнер пекинской инвестиционной фирмы FBG Capital Джу Шоджи, возможный запрет большого влияния на цену биткоина, скорее всего, не окажет, хотя объемы торгов криптовалютами, безусловно, снизятся. Если в начале 2017 г. на китайские биржи приходилось более 90% всех биткоин-транзакций, сегодня этот показатель составляет около 23%.

Китая является крупнейших криптовалютным рынком, однако в последнее время руководство страны последовательно ужесточает законодательство, регулирующее их оборот. Так, в начале сентября китайский Центробанк признал нелегальным первичное предложение монет (ICO), форму краудфандинга, которая позволяет привлекать инвестиции путем продажи криптовалют. Исследование, проведенное экспертами ЦБ, показало, что проведение ICO подрывает финансовые рынки и должно быть запрещено, отмечается в сообщении, размещенном на сайте НБК.

Китайский центробанк в будущем намерен жестко наказывать за проведение ICO, а также штрафовать за нарушения в проведенных ранее операциях. Организациям и частным лицам, ранее проводившим ICO, предписано вернуть инвесторам все привлеченные средства. НБК также запретил банкам предлагать услуги проведения ICO, отметив, что цифровые токены не могут быть использованы в качестве рыночных валют.