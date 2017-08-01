Генпрокуратура закрыла дело об уплате налогов главой Минфина

Генеральная прокуратура Украины закрыла производство о полноте уплате налогов министром финансов Александром Данилюком, инициированным по запросу народного депутата.

"Для меня было с самого начала ясно, что это очень простое дело, и сам факт, что такие дела открываются, говорит, что мы делаем правильные вещи", - прокомментировал закрытие дела А.Данилюк в эфире "Громадського" в понедельник вечером.

Глава Минфина пояснил открытие этого дела сопротивлением, которое оказывается ведомством в его борьбе с различными силами.

"(Поставили - ИФ) необходимые вопросы - мы на них ответили. Дело закрыли. Надо смотреть в будущее", - сказал А.Данилюк.

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Как сообщалось, Печерский райсуд Киева 18 июля принял определение о назначении ГФС внеплановой документальной проверки А.Данилюка по вопросам соблюдения требований налогового, валютного и другого законодательства за период с 1998 по 2016 годы. Документ был принят по ходатайству прокурора департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры в связи с депутатским обращением. Согласно тексту определения в реестре судебных решений, этот департамент осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве от 4 июля 2017 года по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.212 Уголовного кодекса (умышленное уклонение от уплаты налогов).

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Ранее народный депутат из коалиционной фракции партии "Народный фронт" Татьяна Черновол сообщила о подаче депутатского обращения генпрокурору Юрию Луценко с просьбой расследовать имеющиеся, по ее мнению, существенные расхождения между доходами и расходами А.Данилюка в 2010-2014 годах, когда он возглавлял Координационный центр по внедрению экономических реформ при администрации президента.

Как утверждает депутат, согласно имеющейся налоговой информации о доходах, глава Минфина получил в эти годы из законных источников 556,16 тыс. грн, однако приобрел в собственность жилой дом площадью 290 кв. м и, по предварительному договору купли-продажи, стоимостью 2,054 млн грн, автомобиль БМВ Х5 2008 г. в. и в 2014 году размести на счетах Укрсоцбанка 519,67 тыс. грн.

"Министр финансов Данилюк финансируется Левочкиным (экс-глава Администрации президента, сейчас - народный депутат)", - заявила Т.Черновол на своем персональном сайте.

В свою очередь глава Минфина категорически отверг обвинения в неуплате налогов, объяснив расхождения между его доходами и расходами в 2010-2014 гг. своей работой в частном бизнесе в предыдущие годы. Он обжаловал определение суда, считая незаконным действия прокуратуры и судьи, но одновременно попросил ГФС максимально быстро провести его налоговую проверку, чтобы не создавать угрозу выпуску еврооблигаций, переговорам с МВФ и бюджетному процессу.

В эту дискуссию вмешалась также глава налогового комитета Рады Нина Южанина. В четверг на своей странице в Facebook она высказалась за проверку А.Данилюка не только на предмет уплаты налогов, но и "фактов участия (вероятного) в расхищении страны в период пребывания им в должности руководителя Координационного центра по внедрению экономических реформ при Администрации президента Януковича". При этом депутат опровергла слухи о желании занять пост главы Минфина.

