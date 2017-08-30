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Информация об агентстве
Moody's прогнозирует рост ВВП Украины на 2,5% в 2017-2018
15:28 30.08.2017 |
Международное рейтинговое агентство Moody's прогнозирует рост валового внутреннего продукта Украины на 2,5% в 2017-2018 годах.
Об этом говорится в сообщении агентства, передают Українські Новини.
Moody's считает макроэкономический профиль Украины "очень слабым".
По мнению агентства, рост ВВП Украины в 2017-2018 будет умеренным - на 2,5%.
"Хотя условия в Украине остаются очень сложными, условия финансирования улучшились, учитывая устойчивый рост депозитов с 2016 и постепенное снижение зависимости от массового финансирования. Постепенное восстановление экономики Украины, начавшееся в 2016 году после резкого сокращения в 2014/15 году, продолжится в 2017-2018 г. Moody's ожидает, что умеренный годовой рост ВВП составит в среднем 2,5% в 2017-2018 годах. Агентство считает, что сочетание лучших экономических условий и падение процентных ставок помогут стимулировать кредитный спрос и улучшить возможности погашения существующих займов", - заявляют в Moody's
Как сообщали Українські Новини, в конце августа Moody's повысило кредитный рейтинг Украины с Саа3 до Саа2.
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