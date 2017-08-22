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Встреча Волкера и Суркова. Почему России полезно знать американских классиков
08:23 22.08.2017 |
В политике случайностей не бывает - даже то, что кажется таковыми, в конечном итоге вписывается в общий контекст таким образом, что начинает выглядеть частью плана.
Связь событий, выпавших на этот понедельник, - явление как раз такого рода.
Начнем с давно анонсированной встречи между спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером и помощником президента России Владиславом Сурковым в Минске. Их можно было бы назвать коллегами, но первому приходится иметь дело с проблемами, взлелеянными вторым - кремлевским смотрящим за отжатыми территориями.
Встреча, как и следовало ожидать, прошла без лишнего шума. Главный ее итог в том, что она состоялась: предшественница Волкера, Виктория Нуланд, в последний раз виделась со своим московским визави еще в октябре. Причем тогда, как утверждали в Москве, было договорено совместно принуждать Киев к соблюдению минских соглашений. Но в нынешних обстоятельствах Вашингтон не демонстрирует даже намека на возможность такого компромисса.
О том, что Волкер - ястреб, не упоминал, кажется, только ленивый, но дело отнюдь не в личных качествах американского эмиссара, а в трансформации внешнеполитических установок Вашингтона, под которые, собственно, и подбирали кандидатуру.
Будь Волкер и Сурков боксерами, то вчерашнюю встречу в Минске вполне можно было бы назвать дуэлью взглядов. Сурков может сколько угодно рассказывать о том, что встреча прошла в конструктивном ключе, что стороны договорились о продолжении совместной работы и даже очертили список тем для следующей встречи, но все дело в том, что возможности маневра для Кремля сжимаются подобно шагреневой коже. Президентские выборы все ближе, и, судя по несущей мало смысла, но много пафоса активности президентской команды и лично Владимира Путина в Крыму, тема "возвращения в родную гавань" оккупированного полуострова будет подаваться как центральный эпизод третьего срока. Но логика требует вывести ставший неудобным украинский вопрос из фокуса кампании мобилизации электората (избирательной ее в российских реалиях назвать, мягко говоря, проблематично). Поэтому самое время начинать примерять белые одежды миротворца. Что подразумевает, как минимум, имитацию продвижения Минского процесса в попытке выиграть еще немного времени.
Здесь стоит упомянуть, чтовчера же Путин назначил нового посла в США. Причем им стал не кто-нибудь, а замминистра иностранных дел Анатолий Антонов. Который, к слову, при Обаме послужить и замминистра обороны по вопросам международного сотрудничества, а при Буше - шефом департамента по безопасности и разоружению. В общем, фигура, американцам известная и в какой-то мере даже комфортная после "токсичного" Сергея Кисляка, общение с которым дорого обошлось окружению президента Трампа. К слову, Антонов возглавлял российские делегации на переговорах по Договору о нераспространении ядерного оружия, по обзору действия конвенций о негуманном оружии, о запрещении химического и биологического оружия, а также по многосторонним механизмам экспортного контроля. В общем, Антонов - символический голубь мира.
Впрочем, Кремлю очень непрозрачно намекают, что в комплекте к одеждам неплохо бы освоить и махание белым флагом. Причем дело не только в том, что и Волкер, и Пентагон заговорили о перспективах предоставления Украине летальных оборонительных вооружений - Москва к таким речам уже успела попривыкнуть. Куда интереснее в контексте встречи Волкера с Сурковым то, что решение о приостановке выдачи виз россиянам дивным образом тоже пришлось на вчера. И ряд российских комментаторов симптоматично связал это с курсом США на смену путинского режима.
Но, пожалуй, самое символическое совпадение состоит в том, что все эти события пришлись на годовщину советского вторжения в Чехословакию. Будто кто-то вслед за Вороном Эдгара По решил повторить: "Nevermore!". Но поймут ли этот намек в Москве?
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Сурков может сколько угодно рассказывать о том, что встреча прошла в конструктивном ключе, что стороны договорились о продолжении совместной работы и даже очертили список тем для следующей встречи, но все дело в том, что возможности маневра для Кремля сжимаются.
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