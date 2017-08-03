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Генпрокуратура открыла дело против чиновников "Нафтогаза"
10:46 10.08.2017 |
4 августа Департаментом по расследованию особо тяжких преступлений в сфере экономики Генеральной прокуратуры открыто уголовное производство против должностных лиц НАК "Нафтогаз Украины".
Об этом ЭП сообщил собеседник в ГПУ.
Он не уточнил фамилий фигурантов дела, пояснив только, что они подозреваются в нарушении двух статей УК: №172 (Грубое нарушение законодательства о труде) и №364 (Злоупотребление властью или служебным положением).
В рамках этого производства 9 августа Генпрокуратура затребовала у "Нафтогаза" список документов.
"Для выяснения обстоятельств, имеющих значение для уголовного производства, просим предоставить заверенные копии действующего устава "Нафтогаза"; журнала входа/выхода в центральный офис компании за 18 и 21 июля 2017 года", - говорится в запросе ГПУ на "Нафтогаз", которым располагает ЭП.
Кроме того ГПУ затребовала табель учета рабочего времени главы НАК Андрея Коболева, Щербенко В.В. (директор по административной деятельности НАК - ЭП) и Лупащенко В.М. (начальник управления департамента безопасности НАК - ЭП) за 18 июля; должностную инструкцию Коболева, Щербенко и Лупащенко, действующую на июль-август 2017 года.
Производство открыто по факту увольнения 1 августа Игоря Бурака с должности вице-президента-главного инженера ПАО "Укртрансгаз".
По неофициальным данным, в указанные даты (18 и 21 июля) Бурак приезжал в центральный офис "Нафтогаза", где проводил встречу с Коболевым, Щербенко и Лупащенко.
"Говорили про его увольнение "по собственному". Он не согласился, поэтому (в конце июля - ЭП) было начато внутреннее служебное расследование и его уволили по статье", - говорит источник ЭП в "Укртрансгазе".
"В ходе работы комиссия собрала соответствующие доказательные материалы, установила факты нарушений и вину должностных лиц компании, к которым были применены соответствующие дисциплинарные взыскания, в том числе увольнения", - такая формулировка содержится в официальном пояснении "Укртрансгаза" к решению об увольнении Бурака.
Игорь Бурак является членом команды экс-президента "Укртрансгаза" Игоря Прокопива (в настоящее время занимает пост замглавы Минэнерго) - оппонента Андрея Коболева.
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Сегодня профсоюзные деятели "Укртрансгаза" публично обвинили руководство НАК "Нафтогаз Украины" в давлении на трудовой коллектив и в безосновательном увольнении вице-президента и главного инженера компании Игоря Бурака.
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