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"Нафтогаз" против "Укртрансгаза". Кого запугивал Коболев своими "АТОшниками с Майдана"
16:51 03.08.2017 |
Конфликты между "Нафтогазом" и "Укртрансгазом" случаются не впервые. В сентябре прошлого года совет председателей профкомов "Укртрансгаз" обратился к правительству с просьбой переподчинить компанию Министерству экономического развития и торговли. Конфликт возник из-за того, что МЭРТ вывел из-под контроля "Нафтогаз Украины" осуществление закупок "Укртрансгаза", не уведомив руководство НАК. У Коболева заявили, что такие действия ставят под угрозу выполнение плана реформы корпоративного управления "Нафтогаза". Зато в "Укртрансгазе" заявили, что "Нафтогаз" злоупотребляет полномочиями акционера и непосредственно руководит газотранспортной системой извне, что противоречит законодательству.
Впоследствии МЭРТ отменил свое решение о повторном подчинении "Укртрансгаза", а руководство "Нафтогаза" было передано от Минэкономики Кабинету министров как коллегиального органа. Было также решено создать рабочую группу для разработки конкретных шагов по разделению "Нафтогаза". А Андрей Коболев лично встретился с представителями профсоюзов и ситуация вроде бы успокоилась. Чтобы взорваться снова.
Сегодня профсоюзные деятели "Укртрансгаза" публично обвинили руководство НАК "Нафтогаз Украины" в давлении на трудовой коллектив и в безосновательном увольнении вице-президента и главного инженера компании Игоря Бурака. По словам председателя Профсоюза сотрудников аппарата "Укртрансгаза" Виктора Гончарова, оснований для увольнения главного инженера нет, а Коболев и коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко вмешиваются в работу компании. После увольнения, Бурак написал обращение к трудовому коллективу, но на следующий день вызвали всех работников в службу безопасности компании, чтобы не было огласки. Гончаров также отметил, что Коболев вроде запугивал его своими "АТОшниками с Майдана".
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Конфликт произошел во время закрытого совещания СНБО 7 июля. На нем главный инженер "Укртрансгаза" доложил о низких показателях выполнения производственных программ, вину за которые возложил на "Нафтогаз", по согласованию с которым к конце I квартала сменили руководителей, ответственных за обеспечение производства и проведение закупок, организацию и выполнение ремонтных работ. После этого возникли проблемы с оплатой работы и поставкой материалов подрядчиками. "На сегодня догнать темпы проведения работ можно только в объеме 50%. Насколько это повлияет на газоснабжение - спрогнозировать трудно", - считает Бурак.
Сегодня опальный вице-президент газотранспортной компании еще раз объяснил свою позицию: НАК "Нафтогаз" льет воду на мельницу "Газпрома", не инвестируя в отечественную газотранспортную систему. "Мы не демонстрируем миру, что конкретно делаем, чтобы доказать бессмысленность строительства обходных маршрутов. Если так посмотреть, то за последние два-три года у нас, по большому счету, нечем похвастаться... НАК "Нафтогаз" получает от "Газпрома" 100-процентную оплату за эту транзитную работу", - заявил Бурак. А профсоюзы компании пригрозили масштабной забастовкой из-за вмешательства "Нафтогаза".
"Людей просто нагло увольняют, открывают уголовные дела. У Коболева тоже есть подозрительные дела, но на него же не открыты уголовные дела. Почему его никто не убирает?", - возмущался во время пресс-конференции упомянутый выше Гончаров. "Я хочу вас предупредить, уважаемое руководство НАК "Нафтогаза", мы сегодня к вам выходим с иском. Но если так и будет продолжаться, то мы выйдем с забастовкой. Люди готовы идти сюда, выходить под Кабмин, к президенту. К Коболеву никто не хочет идти, потому что его не считают специалистом", - отметил профсоюзный лидер.
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Согласно информированным источникам, между "Нафтогазом" и "Укртрансгазом" вызревает еще один конфликт - поговаривают о многочисленных увольнениях в государственном нефтегазовом секторе, и "Укртрансгаз" вроде попадает в этом процессе под самый большой каток. Причина - сокращение мощностей ГТС Украины. Если информация подтвердится, противостояние между Коболевым и "Нафтогазом" рискует усилиться. А в случае, когда в столице осенью начнутся масштабные забастовки против политики нефтегазового монополиста, туго может быть не только Коболеву...
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