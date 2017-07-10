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Удостоенный Вашингтоном. Коболев вырывается вперед в "гонке реформаторов"
15:20 10.07.2017 |
Визит Тиллерсона в Украину растормошил внутриполитическую кухню, особенно в среде молодых и прогрессивных реформаторов, конкурирующих за благосклонность "Вашингтонского обкома".
В аккурат перед главным событием визита - встречей с президентом Украины Петром Порошенко - Тиллерсон при активном содействии посла США в Украине Мари Йованович организовал встречу с четырьмя представителями обширной когорты "молодых реформаторов". Вынесенная на публику часть этой беседы для нас не слишком интересна, поскольку состояла из общих фраз о необходимости реформ, важность помощи США, борьбу с коррупцией и т. д. Куда интереснее состав участников и общее оформление мероприятия.
То, что Тиллерсон сначала встречался с реформаторами, а лишь потом с президентом Порошенко, должно, по-видимому, восприниматься как некий сигнал этим самым реформаторам об их поддержке и особенной заинтересованности Вашингтона в их деятельности.
На встречу с Тиллерсоном были приглашены четыре реформатора, каждый из своей сферы деятельности. Верховную Раду представлял еврооптимист Мустафа Найем, бизнес - управляющий партнер Horizon Capital Елена Кошарна, а гражданских активистов - представитель возглавляемого небезызвестным Виталием Шабуниным Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк, а вот власть (или околовласть) - глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев.
Для нас в этой четверке удостоенных встречи с госсекретарем США в первую очередь интересует именно господин Коболев как единственный, имеющий непосредственное отношение к исполнительной власти. Гражданских активистов можно вынести за скобки - их влияние на реальные политические процессы не слишком велико по определению. Мустафа Найем, хоть и переквалифицировался из активистов и журналистов в политики, не демонстрирует каких-то слишком уж далеко идущих амбиций, по крайней мере пока. А вот Коболев - один из немногих "молодых реформаторов" всерьез нацеленных на то, чтобы стать новым украинским "мессией".
В свое время "ДС" уже писала о так называемой "гонке помазанников". Речь идет о попытке украинского истеблишмента вписаться в возрождение общемирового тренда политического мессианства. В Украине этот тренд проявляется в запросе общества на "новые молодые лица" и реформы, а также попытках некоторых политиков этому запросу соответствовать. В настоящее время главными претендентами на роль "Вашингтона з новим і праведним законом", помимо входящего в эпохальный образ "победителя Газпрома" собственно Коболева, являются также: "победитель Розенблата" глава НАБУ Артем Сытник и министр инфраструктуры Владимир Омелян, который пока еще не победитель ничего, хотя очень хочет быть победителем бездорожья, "Укрзалізниці" и дорогих авиаперелетов.
Есть и другие претенденты на роль украинского спасителя, но они рангом поменьше и, что самое главное, не имеют настолько явной поддержки США. А для претендентов на "мессию" без помощи Вашингтона на успех рассчитывать не приходится. Ведь мессия, не освященный дланью Вашингтонского обкома, - это уже что-то из "русского мира", в котором мессия только один, он же и бог, и пророк.
Так вот, для Коболева, Сытника и Омеляна обеспечение надежного Вашингтонского тыла - сейчас наиважнейшая политическая задача. Собственно, у Коболева и Сытника такой тыл уже есть - и достаточно прочный. Американский посол неоднократно давала понять, что главы НАБУ и "Нафтогаза" для США важные фигуры, которым оказывается особенная поддержка, что неудивительно: энергетика и относительно независимая от президентской вертикали борьба с коррупцией - это те сферы, с помощью которых можно держать под контролем, если не всю страну, то очень многое.
В тоже время Омелян такой поддержкой США похвастаться не может. Не так давно наконец-то сумел вырваться в США на смотрины, но, видимо, так и не убедил нужных людей, что мессия - это именно он. И тот факт, что на встречу с Тиллерсоном в качестве представителя исполнительной власти позвали именно Коболева, а не Омеляна, хотя формально последний занимает более высокое положение в управленческой вертикали, говорит о том, что в "гонке помазанников" глава "Нафтогаза" серьезно впереди.
Что же касается Сытника, то его как представителя силовых структур на встречу с госсекретарем США пригласить не могли никак по вполне понятным причинам. Так что снимать главу НАБУ со счетов как минимум рано. Как бы там ни было гонка реформаторов продолжается, и в ней нас ждет еще много любопытных моментов.
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