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Выполнение плана реструктуризации "Нафтогаза" практически остановлено – глава НАК
16:25 10.07.2017 |
Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев констатирует резкое замедление, практически до остановки, согласованного с донорами плана реструктуризации и отделения деятельности по транспортировке природного газа (анбандлинга) компании.
"К сожалению, сейчас можно констатировать, что прогресс в выполнении этого плана очень низкий, фактически работа была остановлена", - заявил он на "круглом столе" "Ключевая роль Украины в энергетической безопасности Европы" в Верховной Раде в понедельник.
А.Коболев подчеркнул, что анбандлинг и реструктуризация "Нафтогаза и их своевременное выполнение являются критически важными заданиями с точки зрения демонстрации эффективности и надежности транзита газа через Украину, особенно с учетом предлагаемых Россией маршрутов.
По его словам, это тест на то, будет ли готов любой европейский оператор прийти в Украину и стать партнером в управлении газотранспортной системой, которая будет передаваться в аренду или концессию.
Задержки с исполнением плана анбандлинга НАК "Нафтогаз Украины" могут привести к приостановке финансирования компании со стороны Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), используемого для закупок газа, сообщил глава правления НАК.
"Мы сегодня получили "желтую карточку" от ЕБРР - если до конца июля не будет утвержден финансовый план "Нафтогаза" и не будут приняты показатели деятельности наблюдательного совета, то следующего транша на финансирование газа ... может и не случиться", - сказал он.
"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.
Правительство утвердило план анбадлинга постановлением №496 от 1 июля 2016 года. "Нафтогаз Украины" в середине июня 2017 года подписал договор с PricewaterhouseCoopers Polska Sp. z o.o. (Польша) как советником по управлению проектом отделения деятельности по транспортировке природного газа.
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