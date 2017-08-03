Финансовые новости
- |
- 08.08.17
- |
- 05:55
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Коболев ответил Насалику на критику "Нафтогаза"
18:39 07.08.2017 |
Председатель ПАО "Нафтогаз" Андрей Коболев ответил на критику министра энергетики Игоря Насалика по газотранспортной системе Украины.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"В прошлом году громкие заявления министра относительно недостаточности газа в украинских ПХГ стали одной из главных причин спекулятивного роста цен на газ в ЕС, стоили Украине несколько десятков миллионов долларов, на которые выросла цена импортируемого газа", - написал Коболев.
"Теперь заявления о неспособности украинской ГТС "прокачивать газ"...", - добавил он.
Пресс-служба НАК "Нафтогаз" также не оставила заявление министра без ответа.
"Все будет хорошо и с реформой системы закупок в Укртрансгазе, и с подготовкой к новому сезону", - отметила компания в сообщении в соцсети Facebook.
Статьи по теме:
|"Нафтогаз" против "Укртрансгаза". Кого запугивал Коболев своими "АТОшниками с Майдана"
|03.08.2017
|
Сегодня профсоюзные деятели "Укртрансгаза" публично обвинили руководство НАК "Нафтогаз Украины" в давлении на трудовой коллектив и в безосновательном увольнении вице-президента и главного инженера компании Игоря Бурака.
Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик раскритиковал позицию НАК "Нафтогаз Украины" по сокращению инвестиций в украинскую газотранспортную систему.
"Я поддерживаю здесь "Укртрансгаз" в их видении (возмущение относительно урезания инвестиций в ГТС). Я считаю нелепой политику "Нефтегаза" относительно транспортной системы. Они для себя ее уже зачеркнули и не рассматривают в 2019 году... С такой позицией "Нафтогаза" мы можем дойти до того, что "Укртрансгаз" может быть технически не готов к прокачке газа. А последние решения, которые были приняты, в том числе США, относительно санкций к России и "Северному потоку-2", где блокируется это строительство, оно дает акцент как раз на украинской ГТС", - сказал он.
По словам Насалика, если украинская ГТС не будет готова, то это приведет к катастрофическим последствиям.
"Мне кажется, что менеджменту "Нафтогаза", в структуре которого находится "Укртрансгаз ", который затягивает вопрос распределения, который требует 3-й и 4-й энергетический пакет - это их ответственность. Они должны абсолютно по-другому подойти", - добавил Насалик.
Он отметил, что благодаря такой позиции, существующей на сегодняшний день, утрачиваются технические возможности "Укртрансгаза".
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Коболев ответил Насалику на критику "Нафтогаза"
ТОП-НОВОСТИ
|Гройсман пообещал не поднимать пенсионный возраст
|Капитуляция или эскалация. Что Лавров предлагал Тиллерсону в Азии
|Украина хочет выйти из совместного предприятия по производству ядерного топлива с Россией и Казахстаном
|Сейчас основная битва с операторами теневого рынка топлива идет за НДС
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Выходные в АТО. Провокации, бои и как отвечали врагу ВСУ
|Насалик заявляет о готовности перехода на новую модель рынка электроэнергии в конце 2019
|Против Гонтаревой возобновили следствие - суд
|Несмотря на активность покупателей валюты на межбанке 4 августа, предложение превалировало над спросом
|Нацкомиссии по тарифам не удалось возродить абонплату за газ
|Для чего Путин даст абхазам новую независимость
Это интересно
|В Tesla Model 3 обнаружилась «секретная» камера для наблюдения за водителем
|Toyota и Mazda договорились о совместной разработке электрокаров
|Microsoft добавляет в Windows 10 поддержку технологий отслеживания взгляда пользователя
|Футболка Xenoma e-skin превращает тело пользователя в контроллер виртуальной и дополненной реальности
|Индийская Tata отказалась от выпуска среднемоторного спорткара
|Операторы вымогателя WannaCry вывели все деньги из биткойн-кошельков
|Неймар стал самым дорогим футболистом в мире