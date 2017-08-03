Председатель ПАО "Нафтогаз" Андрей Коболев ответил на критику министра энергетики Игоря Насалика по газотранспортной системе Украины.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"В прошлом году громкие заявления министра относительно недостаточности газа в украинских ПХГ стали одной из главных причин спекулятивного роста цен на газ в ЕС, стоили Украине несколько десятков миллионов долларов, на которые выросла цена импортируемого газа", - написал Коболев.

"Теперь заявления о неспособности украинской ГТС "прокачивать газ"...", - добавил он.

Пресс-служба НАК "Нафтогаз" также не оставила заявление министра без ответа.

"Все будет хорошо и с реформой системы закупок в Укртрансгазе, и с подготовкой к новому сезону", - отметила компания в сообщении в соцсети Facebook.

Статьи по теме:

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик раскритиковал позицию НАК "Нафтогаз Украины" по сокращению инвестиций в украинскую газотранспортную систему.

"Я поддерживаю здесь "Укртрансгаз" в их видении (возмущение относительно урезания инвестиций в ГТС). Я считаю нелепой политику "Нефтегаза" относительно транспортной системы. Они для себя ее уже зачеркнули и не рассматривают в 2019 году... С такой позицией "Нафтогаза" мы можем дойти до того, что "Укртрансгаз" может быть технически не готов к прокачке газа. А последние решения, которые были приняты, в том числе США, относительно санкций к России и "Северному потоку-2", где блокируется это строительство, оно дает акцент как раз на украинской ГТС", - сказал он.

По словам Насалика, если украинская ГТС не будет готова, то это приведет к катастрофическим последствиям.

"Мне кажется, что менеджменту "Нафтогаза", в структуре которого находится "Укртрансгаз ", который затягивает вопрос распределения, который требует 3-й и 4-й энергетический пакет - это их ответственность. Они должны абсолютно по-другому подойти", - добавил Насалик.

Он отметил, что благодаря такой позиции, существующей на сегодняшний день, утрачиваются технические возможности "Укртрансгаза".