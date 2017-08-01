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Данилюк считает сфабрикованным дело против него
18:57 01.08.2017 |
Министр финансов Александр Данилюк считает сфабрикованным дело против него.
Об этом министр написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.
Данилюк сообщил, что сегодня совместно с юристами подробно ознакомился с обвинениями Генпрокуратуры в отношении него.
"При анализе юридических деталей этого процесса складывается четкое впечатление, что дело против меня активно проталкивается", - заявил министр финансов.
Данилюк задается вопросом, кто проталкивает это дело в отношении него.
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Чем вызвана истеричная реакция некоторых политиков и абсолютно нескрываемое желание дискредитировать систему автоматической блокировки рисковых налоговых накладных? В бизнес-среде говорят о попытке сколачивания "коалиции".
"А пока у меня есть основной вопрос, кто так настойчиво педалирует этот вопрос? Ведь наши довольно инертные правоохранительная и судебная системы тянут с другими делами против некоторых коррумпированных политиков, очень редко так оперативно и упорно принимают согласованные решения, особенно когда они еще и противоречат законодательству. Самому Юрию Витальевичу (Луценко) это ничего не напоминает?" - отметил министр.
По его мнению, прокуратура превысила полномочия, обращаясь в суд, поскольку Уголовный процессуальный кодекс четко предусматривает, с чем прокурор может обращаться в суд и какие ходатайства прокурора суд вправе рассматривать.
"В Уголовном процессуальном кодексе отсутствуют соответствующие полномочия прокурора при назначении проверок", - констатировал Данилюк.
Также он подчеркнул, что судья принимал решение на основании незаконного представления прокурора.
"Об этом не могли не знать представители ГПУ и следственный судья, который выносил решение. Это указывает или на некомпетентность, или на сознательное нарушение Печерским районным судом Киева законодательства", - прокомментировал министр.
Он добавил, что решение судьи является незаконным.
Данилюк напоминает, что закон позволяет обжаловать это решение, тогда как суд запретил это делать.
"В ближайшее время также собираюсь подать жалобу на судью и подать заявление о преступлении по заведомо неправомерным действиям должностных лиц", - заявил Данилюк.
Он отметил, что решение суда провести налоговую проверку за период с 1998 по 2016 год не согласуется с нормами Налогового кодекса об ограничении на срок проведения налоговых проверок.
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Перманентная "нелюбовь" между министром финансов Александром Данилюком и комитетом по вопросам налоговой и таможенной политики, возглавляемым нардепом от БПП Ниной Южаниной, похоже, переросла в открытый конфликт.
Как сообщали Українські Новини, 18 июля Печерский райсуд Киева по ходатайству Генпрокуратуры поручил Государственной фискальной службе провести проверку министра финансов на предмет соблюдения требований налогового и валютного законодательства за период с 1998 года по 2016 год.
Генеральная прокуратура подозревает чиновника в уклонении от уплаты налогов и сборов (ч. 1 ст.212 Уголовного кодекса).
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