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ЧП в энергетике не дает Ахметову зарабатывать
10:58 14.07.2017 |
Возможность ручного управления энергетической отраслью сохранится еще два года, пока не появится закон об электроэнергетике.
Компания "ДТЭК Энерго" Рината Ахметова пытается через суд добиться отмены режима чрезвычайного положения в энергетике, который действует в отрасли с февраля этого года. Соответствующий иск от "ДТЭК Энерго" Окружной административный суд Киева зарегистрировал 10 июля.
Компания хочет отменить, в частности, распоряжение Кабинета Министров №409 от 14 июня, которым режим чрезвычайного положения был в очередной раз продлен еще на один месяц - до 17 июля этого года.
Чрезвычайное положение на рынке электроэнергии было введено 17 февраля в связи с "стихийной" блокадой ОРДЛО, из-за которой прекратился ввоз угля-антрацита. На антраците работало семь из 14 теплоэлектростанций страны. Несмотря на то что режим чрезвычайного положения в феврале был введен всего лишь на один месяц, Кабмин затем четырежды продлевал его своими распоряжениями от 16 марта, 12 апреля, 11 мая и 14 июня.
Режим чрезвычайного положения позволяет остановить действие правил работы энергорынка и в ручном режиме регулировать, каким станциям включаться в работу, каким - выключаться, и, соответственно, от этого зависит, какие компании сколько денег смогут заработать. В условиях чрезвычайного положения расширяются полномочия центрального диспетчера Национальной энергетической компании "Укрэнерго" - она получает право в ручном режиме регулировать выработку электроэнергии каждой конкретной ТЭС.
Другими словами, если на станции, использующей антрацит, было мало угля, ее блоки в обход правил работы энергорынка можно было просто выключить с целью экономии дефицитного угля.
Однако "ДТЭК Энерго" считает, что теперь в режиме чрезвычайного положения уже нет никакой необходимости. Мало того, он вреден, поскольку приводит к тарифной дискриминации работающих ТЭС. Режим чрезвычайного положения (читай - ручное управление) позволяло 30% всех средств, которые должны были получить ТЭС за выработанную и проданную в энергорынок электроэнергию, направлялись на дотирование исключительно тех ТЭС, которые были остановлены из-за дефицита антрацита. В результате возникает значительная диспропорция между суммами, которые получают ТЭС за выработанную электроэнергию. Например, тариф на произведенную и проданную энергогенерирующей компанией "Донбассэнерго" за июнь составил 359 грн/кВт-час, а тариф "ДТЭК Западэнерго" - 1,24 грн/кВт-час.
ДТЭК считает, что дискриминация привела к тому, что тариф, установленный для ДТЭК Западэнерго" на апрель-июнь, не покрывает затраты компании на производство электроэнергии.
Режим чрезвычайного положения в период острого дефицита антрацита - это было логично, но сейчас за окном лето, и энергогенерирующие компании уже должны были найти возможность пополнить его запасы. И это произошло, правда не у всех. В частности, государственная компания "Центрэнерго" провела несколько тендеров на закупку антрацита, но безуспешно - поставщика компания так и не нашла. В марте-апреле компания объявила тендеры на поставку 700 тыс. т угля, которые не состоялись из-за отсутствия предложений. Результаты третьего тендера на поставку 700 тыс. т угля антрацитовой группы в период мая-декабря этого года, в котором победила грузинская компания Sakhnakhshiri GIG Group, были отменены из-за риска курсовых колебаний.
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Уголь антрацитовых марок в Грузии не добывается. GIG может взять антрацит из трех источников: завезти из дальнего зарубежья (ЮАР, Австралия, Вьетнам), закупить его в РФ, или с Донбасса.
В то же время у компании ДТЭК вопросы с закупкой угля обстоят получше - в конце мая в порт "Южный" прибыло первое судно с 75 тыс т антрацита из ЮАР, а в середине июля ожидается еще одно судно с аналогичным грузом. ДТЭК быстрее запасается углем и уже готов включать свои блоки в работу - в конце июня компания заявила, что запустить антрацитовые блоки и обеспечить энергосистему электроэнергией в период летнего пика потребления. На складах Приднепровской и Криворожской ТЭС накоплено более 195 тыс. т антрацита, что позволит станциям включиться в работу взамен блоков атомных станций, которые будут остановлены на ремонт.
Таким образом, ДТЭК уже запасся углем и хочет зарабатывать на производстве электроэнергии, однако режим чрезвычайного положения ему будет только мешать.
Однако судебная эпопея может затянуться на месяцы. И вполне возможно, что позитивное решение компания получит уже в следующем отопительном сезоне, когда такой режим будет снова актуальным.
Подобные ситуации с ручным управлением энергетикой и борьба с ним будут возникать постоянно, пока полноценно не заработают два закона - "О рынке электрической энергии" и "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ)", считает генеральный директор Центра исследования энергетики Александр Харченко. Первый закон создаст более рыночные условия работы энергорынка, в частности, будут введены двусторонние договора между производителем и покупателем электроэнергии. И тогда частной компании не придется "воевать" с режимом чрезвычайной ситуации - она просто предъявит договор с покупателем электроэнергии и получит добро на включение блоков. Однако план имплементации Закона "О рынке электрической энергии" предусматривает, что закон заработает только с 1 июля 2019 г.
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