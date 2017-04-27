Сергей Головнев, БизнесЦензор

Тендер "Центрэнерго" на закупку 700 тысяч угля антрацитовых марок для Змиевской и Трипольской станций выиграла грузинская компания. Не смотря на то, что тендер был проведен на Prozorro, прозрачным он не был.

После того, как самопровозглашенные власти "Л/ДНР" отобрали угледобывающие и металлургические предприятия на неконтролируемых Украиной территориях у законных владельцев, страна вынуждена завозить антрацит из-за границы.

В соответствии с утвержденным Минэнергоугля топливным балансом, тепловая генерация должна импортировать в 2017 году 5,6 млн тонн угля антрацитовых марок. На этом топливе работает половина из 12 украинских ТЭС.

Государственная компания ПАО "Центрэнерго" управляет тремя ТЭС, две из которых работают на антраците. Это вторая по мощности после ДТЭК тепловая генерация в стране.

Третий аукцион

Первый тендер на закупку угля "Центрэнерго" объявило еще 27 марта. Компания собиралась закупить 700 тыс. тонн угля с ожидаемой ценой $80 за тонну на условиях CIF (в порту прибытия). Однако 7 апреля тендер был отменен из-за отсутствия участников.

Сразу же был объявлен повторный тендер со сроком подачи документов в 5 дней и ожидаемой ценой в $90. И этот аукцион ожидаемо не состоялся из-за отсутствия предложений. Он был отменен 14 аперля.

В тот же день был объявлен третий тендер на поставку 700 тысяч тонн угля со сроком подачи документов в 10 дней. Для международной закупки такого масштаба это маленький срок.

Теперь "Центрэнерго" выставило ожидаемую цену угля на уровне 1 904 млн грн за весь объем, или 2 720 грн за тонну.

Спецификация угля для "Центрэнерго" / Источник: тендерная документация I-COAL

На конкурс подались всего две компании. Первая - польская I-COAL Sp z o.o из города Катовице. Согласно предоставленным самим участником документам, она была зарегистрирована в марте 2016 года.

Компания I-COAL принадлежит Юлии Иванецкой - уроженке Днепропетровска, которая сейчас проживает в городе Кошице Словацкой Республики.

В результате торгов 25 апреля победила вторая компания - грузинская Saqnakhshiri GIG Group. Ее предложение составило 1 808 789 000 грн за весь объем, что всего на тысячу гривен меньше предложения польской I-COAL.

Очевидно, что при отсутствии сговора между участниками, такой маленькой разницы между конечными предложениями быть не могло.

В итоге одна тонна угля обойдется "Центрэнерго" в 2 584 грн за тонну или около $97 по курсу НБУ на 25 апреля.

Ткибульский угольщик

Компания Saqnakhshiri GIG Group из Ткибули в Грузии разрабатывает месторождения каменного (марки Г, ДГ, К) и бурого угля. Собственных шахт по добыче антрацита у нее нет.

Компания входит в Georgian Industrial Group (Грузинская индустриальная группа - GIG), собственником которой является грузинский олигарх Давид Бежуашвили.



Участники украинского угольного рынка называют GIG "грузинским ДТЭКом". Это крупнейшая энергетическая компания в стране.

В холдинг входят Georgian International Energy Corporation (GEIC), которая занимается трейдингом газа и генерацией электроэнергии (крупнейший актив - Гардабаниская ТЭС).

Непосредственно компания Saqnakhshiri ("Сакнахшири") разрабатывает ткибульское месторождение угля.

Также в GIG входят девелоперская компания Tiflis City, сеть заправок NeoGas и Кутаисский автозавод. Холдингу принадлежат доли в телерадиокомпаниях "Рустави-2" и "Мзе".

Примечательно, что в начале 2016 года ткибульские горняки провели забастовку, требуя повышения зарплаты. После этого руководство "Сакнахшири" даже заявляло о возможной консервации шахты.

Не друг Саакашвили

Давид Бежуашвили - один из богатейших грузинских олигархов. Основные активы - тот же ткибульский уголь и Кутаисский автозавод - он получил по низкой цене во время правления Михаеля Саакашвили, бывшего губернатором Одесской области с мая 2015 по ноябрь 2016 года.

Родной брат Давида - Гела Бежуашвили. При Саакашвили он был начальником внешней разведки Грузии. Сам Давид в 2012-2016 годах был депутатом парламента Грузии по спискам блока "Единое национальное движение" Саакашвили.

Впрочем, согласно разговорам Саакашвили, выложенным в сеть, будучи одесским губернатором бывший покровитель Бежуашвили отзывается о нем плохо.

"Этот <...> Бежо - я миллиардером его сделал. И как чуть я споткнулся, сразу он к Бидзине [Иванишвили] перебежал", - якобы говорил Саакашвили в июне 2015 году Зурабу Адеишвили, на тот момент - прокурору Одесской области.

Давид Бежуашвили не плохо знаком с украинским истеблишментом. Он уже попадал в коррупционные скандалы в нашей стране.

В мае 2016 года GIG получила разрешение от Антимонопольного комитета на покупку 25% украинского ЧАО "По производству инсулинов "Индар" через кипрскую Luraq Investments Limited.

В отчете "Индара" за 2016 год указано, что Luraq Investments принадлежит 29,3% акций компании. Еще 70% акций "Индара" в собственности у государственной компании "Укрмедпром".

Как сообщали "Наші гроші" Бежуашвили также принадлежит "Украинская энергетическая компания". Ранее она называлась "Энергоагропромпостач" и принадлежала Виктору Вишневскому, отцу главы правления "Индара" Любви Вишневской.

Загадочный источник угля

Открытым остается вопрос, откуда грузинская компания Saqnakhshiri будет брать ресурс. Ткибульское месторождение, которое разрабатывает компания, содержит каменный и бурый уголь. Уголь антрацитовых марок в Грузии не добывается.

GIG сам закупает сортовой антрацит в Ростовской области РФ объемом до тысячи тонн в месяц для производства извести.

Теоретически, GIG может взять антрацит из трех источников: завезти из дальнего зарубежья (ЮАР, Австралия, Вьетнам), закупить его в РФ (Кузбасс), или продать Украине уголь с "национализированных" боевиками "Л/ДНР" предприятий на Донбассе.

Закупка в Африке или Австралии маловероятна, так как большие объемы низколетучих углей (антрацит, тощий) законтрактовали компании ДТЭК Рината Ахметова и "Укртеплоэнерго" Анатолия Шкрибляка.

БизнесЦензор направил запросы в "Центрэнерго" и GIG с просьбой сообщить об источниках угля. На момент публикации ответов не было.

Самым вероятным источником для грузинской компании являются украинские шахты, которые находятся на неконтролируемой территории. Во-первых, этот ресурс наиболее дешевый в регионе. Во-вторых, кроме как на украинские ТЭС сбывать его практически некуда.

Единственным возможным потребителем АШ (антрацитовый штыб) в России является Новочеркасская ГРЭС в Ростовской области. Но там есть свои поставщики - российские производители в Восточном Донбассе.

За границу донецкий уголь продать сложно из-за высокого содержания серы. Например, в спецификации угля "Центрэнерго" указано допустимое содержание серы - до 1,5%. Между тем, в Европе потребляется уголь с содержанием серы до 1%.